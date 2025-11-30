La sélection U22 du Vietnam dévoile ses 23 joueurs pour conquérir les 33es SEA Games

La Fédération Vietnamienne de Football (VFF) a annoncé ce dimanche 30 novembre la liste officielle des 23 joueurs qui composeront l'équipe nationale U22 du Vietnam pour le tournoi de football masculin des 33 e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), qui se tiendront en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Cette décision, prise par l'entraîneur en chef Kim Sang Sik, fait suite à une évaluation approfondie de la forme physique, des performances et de l'aptitude tactique des joueurs lors des stages de préparation menés tout au long de l'année 2025.

Cinq joueurs ont été écartés lors de cette dernière coupe, à savoir les défenseurs Lê Van Ha et Dinh Quang Kiêt, les milieux de terrain Trân Thanh Trung et Nguyên Duc Viêt, ainsi que l'attaquant Bùi Vi Hao. La direction technique a insisté sur le fait que ces choix, bien que difficiles, étaient nécessaires pour garantir l'équilibre de l'équipe et répondre aux exigences tactiques spécifiques du tournoi.

Lors de la réunion d’équipe précédant l’annonce officielle, l’entraîneur Kim Sang-sik a confié le brassard de capitaine à Khuât Van Khang, milieu de terrain né en 2003, fort d’une expérience internationale notable acquise lors de la phase finale de l’Asian Cup 2023, du Championnat U23 d’Asie 2024 et de l’ASEAN Cup 2024. Membre déterminant du sacre de l’équipe U23 aux Championnats d’Asie du Sud-Est 2025 et de la qualification au Championnat d’Asie U23 2026, Van Khang sera épaulé par le vice-capitaine Nguyên Dinh Bac.

Photo : vff.org.vn/CVN

À l’occasion de ces Jeux, la sélection U22 du Vietnam évoluera dans le groupe B aux côtés de la Malaisie et du Laos. Selon le calendrier ajusté, elle débutera la compétition face au Laos le 3 décembre, avant de rencontrer la Malaisie le 11 décembre, au stade Rajamangala de Bangkok.

L’équipe doit quitter Hô Chi Minh-Ville pour Bangkok le 1er décembre. Forte d’un effectif soigneusement sélectionné, d’un noyau jeune mais aguerri sur la scène internationale et d’un long cycle de préparation durant 2024-2025, la sélection U22 aborde ces Jeux avec la volonté d’affirmer son potentiel et de progresser pas à pas vers l’objectif le plus élevé aux SEA Games 33.

VNA/CVN