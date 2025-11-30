Lê Tuân Minh, atout maître des échecs vietnamiens aux SEA Games 33

En pleine forme, le grand maître international Lê Tuân Minh est attendu au tournant lors des 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), qui se tiendront du 9 au 20 décembre en Thaïlande.

À 29 ans, Lê Tuân Minh est souvent comparé à une “fleur tardive” des échecs vietnamiens. Initié au jeu relativement tard, à huit ans, il n’a pas brillé dans les catégories jeunes. Mais sa passion et une persévérance à toute épreuve ont fini par payer pour ce joueur originaire de Hanoï.

Du bronze à l’Olympiade au doublé d’or asiatique

En 2020, il s’adjuge le titre de champion du Vietnam. Aux SEA Games 31 disputés en 2022 à domicile, il signe un retentissant doublé en or, en individuel comme par équipes, en blitz. La même année, il remplit les critères pour décrocher le titre de grand maître international après de longues années d’efforts. L’Olympiade 2024 restera une étape majeure de sa carrière : il y décroche le bronze individuel avec une performance équivalente à un Elo de 2795, soit le niveau du numéro 3 mondial actuel.

Unique représentant des échecs vietnamiens aux Jeux asiatiques de l’esprit disputés récemment à Singapour, Lê Tuân Minh a fait carton plein avec deux médailles d’or en rapide et en blitz.

Aux SEA Games 33, la discipline des échecs comptera huit épreuves au programme. Parmi elles, les échecs n’en proposeront que deux : le rapide par équipes doubles féminines et le rapide par équipes doubles masculines. “Il faut reconnaître que tous les pays de la région possèdent des joueurs de haut niveau. Chacun vise le meilleur résultat possible. Nous anticipons donc que nos joueurs devront se battre âprement dans chaque épreuve pour saisir leur chance et aller chercher des médailles”, confie Nguyên Minh Thang, responsable de la section échecs à l’Autorité des sports du Vietnam, également vice-président et secrétaire général de la Fédération vietnamienne des échecs.

De retour de Singapour, le grand maître Lê Tuân Minh s’est montré mesuré : tant que les SEA Games 33 n’ont pas commencé, il est prématuré d’avancer des pronostics. Il assure rester pleinement concentré sur sa préparation pour remplir la mission confiée par l’équipe nationale.

Absents du programme des SEA Games 32 au Cambodge en 2023, les échecs font leur retour en Thaïlande en décembre. Lors des trois dernières éditions où la discipline figurait au menu des SEA Games (SEA Games 27 au Myanmar en 2013, SEA Games 30 aux Philippines en 2019 et SEA Games 31 au Vietnam en 2021) les joueurs vietnamiens ont toujours décroché des médailles. À titre individuel, le grand maître Lê Tuân Minh avait remporté deux médailles d’or aux SEA Games 31 au Vietnam, en blitz individuel et en blitz par équipes doubles masculines aux côtés de Lê Quang Liêm.

Selon Nguyên Minh Thang, le joueur numéro 1 du pays, Lê Quang Liêm, pris par ses obligations aux États-Unis, fera l’impasse sur les SEA Games 33 en Thaïlande. Dans le tournoi masculin, seul le rapide par équipes figure au programme, ce qui promet une lutte serrée. La sélection vietnamienne alignera trois joueurs que sont Nguyên Ngoc Truong Son, Lê Tuân Minh et Bành Gia Huy. Forts de leur expérience et de leur talent, Truong Son et Tuân Minh seront les têtes d’affiche chargées de mener la quête de l’or.

Dans ce collectif, Lê Tuân Minh concentre les attentes. Très actif ces derniers mois sur le circuit en ligne, il excelle en parties rapides et blitz. Son récent doublé d’or aux Jeux asiatiques de l’esprit à Singapour, avec des succès face aux meilleurs joueurs de la région, renforce la confiance autour de ses chances aux 33es SEA Games. Le grand maître vise d’ailleurs plus haut encore avec l’objectif de franchir la barre des 2.700 Elo et de marcher dans les pas de son aîné Lê Quang Liêm sur les tournois de prestige.

Meilleur résultat possible

Chez les femmes, le Vietnam jouera aussi le rapide par équipes avec Pham Lê Thao Nguyên, Vo Thi Kim Phung et Bach Ngoc Thuy Duong. Une formation armée pour la médaille d’or face à des adversaires de poids comme l’Indonésie, les Philippines et Singapour.

Outre les échecs, l’équipe vietnamienne d’échecs a également arrêté sa composition pour les épreuves de maruk (quatre ensembles de médailles) et d’ASEAN chess (deux ensembles de médailles) aux SEA Games 33.

L’objectif reste de viser le meilleur résultat possible. “La discipline maruk comptera de nombreux joueurs thaïlandais de haut niveau, ce qui rendra la conquête de médailles face aux hôtes particulièrement difficile”, analyse Nguyên Minh Thang. Il y a deux ans, la sélection vietnamienne avait récolté dix médailles (2 or, 1 argent, 7 bronze) dans les épreuves d’ouk chaktrang (une variante aux règles proches du maruk, également appelée “échecs khmers”) lors des SEA Games 32 organisés au Cambodge en 2023. Reste que chaque édition voit émerger de nouveaux prétendants, d’où la nécessité pour le Vietnam d’une préparation technique optimale.

Phuong Nga/CVN