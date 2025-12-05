Jeux d'Asie du Sud-Est 33 : L'équipe féminine vietnamienne démarre en fanfare

L'équipe féminine vietnamienne a entamé les 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est 2025 en fanfare avec une victoire éclatante face à la Malaisie lors de son premier match du Groupe B, disputé dans la soirée du 5 décembre.

Photo : VNA/CVN

Cette victoire revêt d'autant plus d'importance que le groupe comprend également le Myanmar et les Philippines, deux adversaires directs dans la course aux demi-finales.

Face à l’équipe la moins bien classée du groupe, les joueuses de l'entraîneur Mai Duc Chung ont imposé un pressing haut et une maîtrise du ballon dès le coup d’envoi. Leur supériorité technique, leur vitesse et leur cohésion leur ont permis de transformer rapidement leur domination en buts.

Le Vietnam a ouvert le score dès la 4e minute grâce à un centre lobé de Nguyên Thi Hoa, provoquant une faute de main de la gardienne malaisienne et permettant à Hai Yen de conclure. La domination vietnamienne s’est poursuivie : Bich Thuy a inscrit le deuxième but de la tête à la 23e minute, avant que Hai Yen ne signe un doublé deux minutes plus tard. À la 32e minute, Thanh Nha a adressé un centre précis pour Hai Linh, qui a marqué d’une frappe lointaine, portant le score à 4-0. La Malaisie, en difficulté, s’est repliée en défense mais n’a jamais réussi à contenir la pression soutenue du Vietnam durant toute la première période.

Au début de la seconde mi-temps, Thai Thi Thao a porté le score à 5-0 d’une reprise de volée sur corner à la 49e minute, avant de marquer une nouvelle fois sur une frappe lointaine à la 59e minute. Elle a complété son triplé à la 78e minute d’un coup de tête sur un centre de Cù Thi Huynh Nhu, portant la marque à 7-0. Dans les dernières minutes, le Vietnam a géré tranquillement le tempo du match, tandis que la Malaisie ne parvenait toujours pas à se créer la moindre occasion dangereuse.

Grâce à cette victoire 7-0, l'équipe féminine vietnamienne prend provisoirement la tête du Groupe B après la première journée des 33es Jeux d'Asie du Sud-Est.

Dans le match précédent du même groupe, le Myanmar avait battu les Philippines 2-1. Avec ce succès impressionnant contre la Malaisie, le Vietnam améliore sensiblement sa différence de buts et se place en position favorable dans la course aux demi-finales.

VNA/CVN