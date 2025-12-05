Le Vietnam affirme son engagement et son adhésion au Code mondial antidopage

Le directeur de l’Agence vietnamienne antidopage (VADA), Lê Minh Hà, a réaffirmé la détermination du Vietnam à respecter ses engagements internationaux au titre de la Convention de l’UNESCO et de la Déclaration de Copenhague, lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport qui s’est achevée le 5 décembre à Busan, en République de Corée.

>> Les cas de dopage en hausse de 13% dans le monde

>> L'ASEAN signe un accord de coopération antidopage dans le sport

Photo : VNA/CVN

Cette réunion de cinq jours, organisée par l’Agence mondiale antidopage (AMA), a porté sur le renforcement des normes internationales et la finalisation du Code mondial antidopage 2027.

Dans son discours d’ouverture, le président de l’AMA, Witold Bańka, a déclaré que la véritable valeur du sport réside dans l’intégrité et l’équité, et non dans les médailles. Il a également appelé à une action mondiale concertée face aux risques croissants liés aux nouvelles technologies, aux substances illicites et à la criminalité organisée transfrontalière.

L’AMA a publié les versions proposées définitives du Code mondial antidopage (Code) et des Standards internationaux (Standards) 2027 dans le cadre de la dernière étape du processus de mise à jour du Code et des Standards 2027. Ces versions sont élaborées grâce à plus de 5.000 contributions de parties prenantes du monde entier, ainsi qu’aux retours directs de 600 athlètes issus de 60 pays et 70 disciplines.

Au cours des 26 dernières années, la lutte antidopage mondiale a connu une transformation que peu auraient pu prédire lors de la création de l’AMA en 1999. Ce qui était autrefois un paysage fragmenté - avec des règles, des lois et des attentes différentes - est devenu un système harmonisé, fondé sur une responsabilité partagée entre les gouvernements et le mouvement sportif. Certains doutaient de la pérennité de ce modèle, mais il s’est avéré durable et essentiel au succès de l’ensemble du système antidopage mondial.

Selon Witold Bańka, aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouvelles pressions : évolution technologique rapide, incitations financières croissantes et tensions géopolitiques grandissantes. Cependant, ces problèmes ne sont pas liés aux règles. Le Code mondial antidopage et les Standards internationaux sont solides et adaptés à leur objectif. Les difficultés surviennent lorsque les règles ne sont pas appliquées de manière cohérente. Là où la mise en œuvre est rigoureuse, la confiance se développe.

VNA/CVN