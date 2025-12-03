Football

Le Vietnam s’impose de justesse face au Laos aux SEA Games 33

L’équipe du Vietnam des moins de 22 ans a fait plier un Laos combatif lors du match d’ouverture du tournoi de football masculin des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), mercredi 3 décembre, dans une victoire que de nombreux observateurs jugent peu convaincante.

>> Lê Tuân Minh, atout maître des échecs vietnamiens aux SEA Games 33

>> La délégation sportive vietnamienne dévoile ses tenues officielles pour les SEA Games 33

>> La sélection U22 du Vietnam dévoile ses 23 joueurs pour conquérir les 33es SEA Games

Malgré l’ouverture du score par Nguyên Dinh Bac en première mi-temps, une égalisation surprenante de Khampane Douangvilay a ramené le score à égalité juste avant la pause.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a peiné pendant la majeure partie de la seconde période avant de reprendre l’avantage en fin de match, à nouveau grâce à Nguyên Dinh Bac.

Suite au forfait du Cambodge juste avant le début du tournoi, les groupes ne comptent plus que trois équipes. Le premier de chaque groupe et le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales.

Le Vietnam a toujours affiché un bon bilan face au Laos aux SEA Games, avec de nombreuses victoires éclatantes.

Le football lao a cependant fait de grands progrès ces dernières années, comme en témoigne la victoire 2-0 de l’équipe nationale du Vietnam contre le Laos lors des qualifications pour la Coupe d’Asie le 19 novembre.

Les blessures constituent un autre souci pour l’équipe de Kim Sang-sik, puisque les joueurs clés Nguyên Van Truong et Bui Vi Hào n’ont pas pu être retenus pour la sélection finale en raison de blessures contractées en club.

Le Vietnam a entamé la rencontre avec une domination sans partage. Nguyên Dinh Bac, Khuât Van Khang et Nguyên Thanh Nhàn se sont procuré plusieurs occasions, mais sans parvenir à marquer. À la 26e minute, Nguyên Dinh Bac s’est procuré la plus nette occasion face au gardien, mais sa tête a été repoussée.

La déception de Nguyên Dinh Bac fut de courte durée, puisqu’il a rapidement repris victorieusement le centre de Pham Minh Phuc pour ouvrir le score lors des SEA Games 33.

Le Laos n’a pas baissé les bras et a surpris la défense vietnamienne par plusieurs attaques. L’une d’elles a abouti à un corner, dévié par le défenseur central Nguyên Nhât Minh avant de heurter le poteau. Le ballon est parvenu à Douangvilay, qui l’a poussé dans le but vide.

Photo : VNA/CVN

Au retour des vestiaires, le Vietnam a continué à presser la défense lao. À la 50e minute, le corner de Khuât Van Khang trouva Nguyên Hiêu Minh, dont la tête parvint à capter le ballon. L’attaquant du Ninh Binh FC tenta de pousser le ballon au fond des filets, mais un défenseur lao dégagea le ballon sur sa ligne.

Les joueurs lao se créèrent trois autres occasions franches par la suite, mais leurs frappes manquèrent de précision et le Laos repoussa les attaques adverses.

L’ouverture du score intervint à la 60e minute : une superbe action de Nguyên Dinh Bac, suivie d’une frappe puissante, fut trop difficile à exécuter pour le gardien laotien. Cependant, l’arbitre assistant signala un hors-jeu de Quôc Viêt, ce dernier étant perçu comme gênant la vision du gardien Lokphathip.

Une altercation éclata alors entre les deux staffs techniques, qui contestaient le but refusé. Après discussion entre l’arbitre et le juge de ligne, la décision a été annulée et le Vietnam a repris l’avantage.

En fin de match, le Vietnam a exercé un pressing constant, profitant de la fatigue des Lao. Nguyên Dinh Bac a eu plusieurs occasions de réaliser un triplé, mais sans succès. Le score final était de 2-1 pour le Vietnam, plaçant provisoirement les guerriers de l’étoile d’or en tête du groupe B.

Les élèves de Kim Sang-sik auront huit jours de repos pour se remettre en forme avant d’affronter la Malaisie le 12 décembre. Le Laos aura une seconde chance de se qualifier en cas de victoire contre la Malaisie le 6 décembre.

VNA/CVN