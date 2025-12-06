Le Vietnam en passe sept à la Malaisie aux SEA Games 33

La milieu de terrain Thai Thi Thao a inscrit un triplé, permettant au Vietnam de s’imposer largement 7-0 face à la Malaisie lors de son premier match de football féminin aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33), vendredi 5 décembre en Thaïlande.

>> Le Vietnam s’impose de justesse face au Laos aux SEA Games 33

>> L’équipe vietnamienne désigné comme la plus valorisée des SEA Games 33

>> Dans le sillage des anciens, les visages de la relève vietnamienne aux SEA Games 33

Photo : VFF/CVN

Le Vietnam, tenant du titre, a dominé la rencontre de bout en bout, empêchant la Malaisie de franchir la ligne médiane. Les joueuses de Mai Duc Chung ont contrôlé le ballon et exercé une pression constante sur la défense adverse.

Pham Hai Yên a inscrit un doublé en première mi-temps, tandis que Nguyên Thi Bich Thuy et Trân Thi Hai Linh ont chacune marqué un but, portant le score à 4-0 pour le Vietnam à la pause.

Au retour des vestiaires, Thai Thi Thao a marqué deux buts coup sur coup, avant de compléter son triplé d’une tête à la 77e minute.

Le Vietnam a poussé pour un huitième but dans les dernières minutes, mais la Malaisie a resserré sa défense pour éviter d’autres dégâts.

Après le match, Thai Thi Thao a déclaré avoir eu "de la chance d’avoir marqué trois buts", soulignant que "chaque but était le fruit d’un effort collectif et d’un jeu offensif".

Lors de la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur Mai Duc Chung a fait l’éloge de ses joueurs, tandis que son homologue malaisien, Joel Cornelli, a reconnu ouvertement la supériorité de l’équipe vietnamienne.

Grâce à cette victoire convaincante, le Vietnam prend provisoirement la tête du groupe B. Dans les prochains jours, l’équipe affrontera ensuite les Philippines le 8 décembre et le Myanmar le 10 décembre.

Forte d’une préparation minutieuse et d’objectifs clairs, l’équipe est déterminée à faire la fierté des supporters vietnamiens lors des 33es Jeux d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN