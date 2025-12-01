Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026 : le Vietnam mate la Malaisie et file à la phase finale

L’équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans a plombé la Malaisie (4-0) lors du match de qualification pour la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026, le 31 novembre, au stade PVF dans la province de Hung Yên (Nord), assurant ainsi sa place en phase finale.

Photo : CTV/CVN

Van Duong s’est illustré en étant impliqué dans trois des quatre buts marqués contre la Malaisie. À la quatrième minute, il a adressé une passe décisive à Manh Cuong, qui n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets pour ouvrir le score (1-0).

Puis, à la 43e minute, Manh Cuong s’est frayé un passage dans la défense sur l’aile gauche et en centrant pour Anh Hào, qui double l’avantage du Vietnam. Après deux passes décisives, Van Duong inscrit lui-même un but d’une frappe astucieuse à la 49e minute, portant le score à 3-0.

Le match est définitivement plié à la 77e minute grâce à une superbe percée et une frappe imparable de Sy Bach, scellant une victoire éclatante (4-0) pour le Vietnam.

Cette victoire impressionnante propulse l’équipe de l’entraîneur Cristiano Roland directement en phase finale du Championnat d’Asie des moins de 17 ans avec un parcours sans faute.

C’est seulement la deuxième fois de son histoire que l’équipe vietnamienne des moins de 17 ans se qualifie pour la phase finale de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC. Pour sa première participation en tant que pays hôte, l’équipe avait atteint les demi-finales et terminé quatrième.

Au vu de son parcours dans la compétition jusqu’à présent, le Vietnam est attendu au tournant lors de la phase finale de la Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026, qui se déroulera en Arabie saoudite du 7 au 24 mai 2026.

VNA/CVN