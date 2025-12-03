Sept équipes vietnamiennes de football s’assurent une place en phase finale continentale

Le football vietnamien a connu une année historique avec la qualification de sept équipes nationales pour les phases finales continentales, une première pour le pays en une seule année.

>> Le Vietnam gagne une place au dernier classement mondial FIFA

>> La sélection U22 du Vietnam dévoile ses 23 joueurs pour conquérir les 33es SEA Games

>> Coupe d’Asie U17 de l’AFC 2026 : le Vietnam mate la Malaisie et file à la phase finale

Photo : ASEAN Football/CVN

Selon ASEAN Football, le Vietnam est le seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir réalisé cet exploit. En Asie, seul le Japon a atteint un niveau similaire.

Cette performance est d’autant plus impressionnante que, hormis les deux équipes de futsal, toutes les autres équipes vietnamiennes ont décroché leur place avec un parcours sans faute. "Une année historique pour le football vietnamien", a commenté ASEAN Football.

Ce total pourrait atteindre huit équipes qualifiées sur huit si l’équipe nationale masculine atteint son objectif lors des qualifications pour la Coupe d’Asie 2027.

L’équipe de l’entraîneur Kim Sang-sik accuse actuellement trois points de retard sur la Malaisie, le dernier match de poule contre ce même adversaire étant prévu le 31 mars 2026.

Suite aux sanctions de la FIFA infligées à la Malaisie pour avoir aligné sept joueurs non qualifiés, l’équipe risque fort de déclarer forfait, réduisant considérablement ses chances de dépasser le Vietnam.

Le football vietnamien a également connu d’autres succès en 2025 : l’équipe nationale masculine a triomphé, le 5 janvier en soirée dans le stade Rajamangala à Bangkok, 3-2 contre la Thaïlande en finale retour de la Coupe de l’ASEAN Mitsubishi Electric 2024, remportant ainsi son troisième titre dans l’histoire de cette compétition.

L’équipe vietnamienne a établi un nouveau record en réalisant la meilleure performance de l’histoire de la compétition, avec 7 victoires et 1 match nul, un exploit sans précédent. De plus, elle a terminé le tournoi avec un différentiel de buts impressionnant de +14 (20 marqués, 6 encaissés).

L’enthousiasme se poursuit avec les Jeux d’Asie du Sud-Est 2025, qui se dérouleront en Thaïlande du 9 au 20 décembre, où quatre équipes vietnamiennes - les équipes nationales masculine et féminine, ainsi que les équipes de futsal masculine et féminine - visent l’or.

VNA/CVN