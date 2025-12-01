Acecook Vietnam reste le sponsor officiel des équipes nationales du Vietnam jusqu'en 2030

La Fédération vietnamienne de football (VFF) et la société par actions Acecook Vietnam ont officialisé, dimanche soir le 30 novembre à Hô Chi Minh-Ville, la prolongation de leur partenariat stratégique, confirmant le statut de l'entreprise en tant que sponsor officiel des équipes nationales jusqu'en 2030, coïncidant avec une rencontre de soutien aux équipes nationales participant aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33) en Thaïlande.

Photo : VNA/CVN

Cette prolongation intervient au moment où Acecook Vietnam met en œuvre sa nouvelle stratégie de développement "Cook Happiness Through Innovation" à partir de 2025. Selon la VFF, l'engagement de long terme de l'entreprise constitue un apport significatif pour améliorer les conditions d'entraînement, renforcer la préparation des équipes et soutenir l'élévation du niveau technique en vue des compétitions internationales.

Le secrétaire général de la VFF, Nguyên Van Phu, a affirmé que le soutien constant de la communauté d'affaires, et en particulier d'Acecook Vietnam, était d'une importance capitale pour les équipes nationales. Il a souligné qu'une stabilité financière durable permettrait de poursuivre les programmes de formation des jeunes, d'améliorer l'expertise et d'intégrer les technologies modernes, éléments fondamentaux pour le succès des équipes nationales aux 33e SEA Games et aux compétitions futures.

Pour Acecook Vietnam, représenté par son directeur du marketing, Shimamura Masafumi, la prolongation à l'échelle la plus élevée du statut "Top Star Partner" traduit une volonté d'accompagnement durable. La marque Hảo Hảo a également annoncé un soutien financier de 500 millions de dôngs à l'équipe féminine nationale et à la sélection masculine U22, en signe d'encouragement avant les SEA Games 33.

Au nom des équipes nationales, l'entraîneur Mai Duc Chung de l'équipe féminine nationale a exprimé sa gratitude envers le sponsor et a assuré que les joueuses et joueurs feraient de leur mieux pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Il a également indiqué que les équipes reverseraient 100 millions de dôngs pour soutenir les populations du Centre du Vietnam touchées par les récentes inondations.

La prolongation du partenariat entre Acecook Vietnam et la VFF jusqu'en 2030 confirme la volonté d'Acecook de s'engager durablement dans le développement du football vietnamien. Ce soutien majeur permettra d'accompagner les ambitions des équipes nationales sur les scènes régionale et internationale.

VNA/CVN