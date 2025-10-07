Les meilleurs billardistes du monde prêts pour l’Open de Hanoï 2025

L’Open de billard de Hanoï 2025, l’un des événements les plus attendus du World Nineball Tour après deux éditions réussies, se déroule à Hanoï du 7 au 12 octobre et rassemble 256 billardistes de 40 pays.

Photo : VNA/CVN

Pour sa troisième année consécutive, cette compétition annuelle de billard à 9 boules est organisée conjointement par le Service de la culture et des sports de Hanoï, Vietcontent et Matchroom Pool.

Parmi les billardistes participants, 128 sont des joueurs de haut niveau du World Nineball Tour. Avec une dotation totale de 200.000 dollars, l’événement a attiré les plus grandes stars du sport.

Les fans retrouveront le tenant du titre Johann Chua, le champion du monde de billard Carlo Biado, le vainqueur du Grand Chelem Fedor Gorst, ainsi que des noms prestigieux tels que Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause et le jeune talent Albert AJ Manas.

Le Vietnam compte 68 représentants, dont 40 joueurs qualifiés. Des stars nationales telles que Duong Quôc Hoàng, Nguyên Anh Tuân, Dang Thành Kiên, Bùi Truong An et Luong Duc Thiên se mesureront aux meilleurs mondiaux. Leur participation témoigne non seulement des progrès du billard vietnamien, mais offre également une expérience précieuse et une visibilité internationale.

Trân Thuy Chi, directrice générale de Vietcontent, a souligné que ce championnat est bien plus qu’un événement sportif de classe mondiale. C’est aussi un événement social important qui permet de créer des liens entre les gens, de diffuser des valeurs humanistes et de promouvoir l’esprit communautaire par le sport.

L’Open Junior de Hanoï 2025, qui se déroule parallèlement à la compétition principale, mettra en lumière les talents émergents. Ce tournoi pour jeunes accueillera 64 billardistes de moins de 17 ans venus du monde entier, leur permettant de découvrir une ambiance professionnelle et d’acquérir de l’expérience en compétition.

Doté d’une dotation de 10.000 dollars, il vise également à contribuer au développement durable du billard en formant la prochaine génération de joueurs.

L’Open de Hanoï est devenu une marque sportive majeure qui renforce la réputation du Vietnam en tant qu’hôte d’événements de calibre international. Ce tournoi souligne le rôle croissant du Vietnam sur la scène mondiale du billard et renforce la position de Hanoï comme plaque tournante du sport de classe mondiale.

VNA/CVN