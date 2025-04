Vietnam - Belgique

Promouvoir la coopération en matière de formation et de recherche scientifique

Dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du roi et de la reine du royaume de Belgique, une délégation de ministres et de premiers ministres belges et de dirigeants d'universités et d'institutions de recherche belges a visité l'Université nationale de Hanoï.

>> Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Belgique

>> Le président de l'AN du Vietnam rencontre le roi Philippe de Belgique

>> L'épouse du président Luong Cuong et la reine de Belgique visitent le site des reliques du Président Hô Chi Minh

>> Le PM vietnamien a une entrevue avec le roi Philippe de Belgique

>> La visite du roi Philippe contribue à approfondir les relations Vietnam - Belgique

Photo : VNPlus/CVN

À cette occasion, l'Université nationale de Hanoï, en collaboration avec la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, l'Université KU Leuven et la Vrije Universiteit Brussel (VUB), ont organisé une série d'événements d'échanges académiques et de connexion.

Il s'agissait de l'atelier "Trente ans de promotion du développement durable grâce à une coopération de recherche conjointe entre le Vietnam et le royaume de Belgique" (en collaboration avec la KU Leuven) ; du séminaire académique de haut niveau "Comment renforcer la coopération académique, la coopération de recherche et d'innovation entre la Belgique et le Vietnam ?" ; de l'atelier "Médecine numérique dans le traitement des maladies neurodégénératives : une perspective mondiale".

S'exprimant lors de l'événement, le directeur de l'Université nationale de Hanoï, Lê Quân, a déclaré que cette série d'activités constituait une étape importante, revenant sur 30 années de coopération fructueuse et réussie entre les deux pays dans les domaines des sciences, de la recherche et de la formation, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans le futur.

Au cours des dernières années, de nombreux projets de recherche conjoints entre l'université vietnamienne et des partenaires belges ont été mis en œuvre avec succès, contribuant à résoudre des problèmes pratiques dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture durable, des soins de santé et du développement communautaire, de la gestion des ressources, du développement urbain durable, du tourisme durable, etc.

Du côté des universités belges, le directeur de l'Université KU Leuven, Luc Sels, a déclaré que la relation de coopération éducative entre le Vietnam et la Belgique avait toujours été maintenue et développée de manière durable grâce à la coopération en matière de recherche entre les universités et les instituts de recherche des deux pays. Il a déclaré que dans le contexte d’un monde qui connaît de nombreux changements et des défis de plus en plus complexes tels que le changement climatique, le développement durable, la demande croissante en énergie, il était nécessaire de développer et d’élargir davantage la coopération dans le monde universitaire.

Selon Luc Sels, les organisations vietnamiennes et belges ont établi un modèle de coopération exemplaire, dans lequel les deux parties contribuent et bénéficient de manière égale. Il a souligné trois piliers clés de ce partenariat : l’excellence, l’impact et l’engagement social.

Dans le cadre de l'atelier "Trente ans de promotion du développement durable grâce à une coopération de recherche conjointe entre le Vietnam et le Royaume de Belgique", les délégués ont échangé et discuté des mécanismes et des plans visant à promouvoir et à élargir la future coopération de recherche entre les deux pays.

Ils ont souligné la nécessité d’un engagement plus fort des deux gouvernements pour continuer à investir dans les échanges universitaires, le financement de la recherche et les infrastructures afin de soutenir la coopération à long terme.

L'Université nationale de Hanoï et ses unités affiliées ont signé six accords de coopération avec des unités belges en matière de formation, de recherche et d'échanges académiques. Les protocoles de coopération contribueront à renforcer et à créer un cadre juridique plus solide pour diverses activités de coopération entre l'université vietnamienne et les partenaires belges.

VNA/CVN