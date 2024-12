Face aux défis, la science répond : les leçons de résilience des lauréats VinFuture

Les travaux scientifiques et technologiques primés lors de l'édition 2024 du Prix VinFuture incarnent à merveille l'esprit de "rebond résilient". En témoigne leur potentiel de croissance exponentielle qui, en repoussant les frontières de la connaissance, ouvre des horizons inédits et multiplie les applications possibles.

Photo : BTC/CVN

L'année 2024 a été marquée par une série de crises sans précédent : des phénomènes météorologiques extrêmes à répétition, des conflits déstabilisateurs et une pandémie mondiale persistante. Ces événements ont mis en évidence la fragilité de notre planète et la nécessité de trouver des solutions innovantes pour faire face à ces défis complexes.

Ces derniers, bien que considérables, ne peuvent étouffer la volonté des nations et des communautés de bâtir un avenir meilleur. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la collaboration internationale est plus nécessaire que jamais pour relever ces défis communs. En unissant nos forces, nous pouvons surmonter les obstacles les plus complexes et construire un avenir plus durable et prospère pour tous.

Le concept de "rebond résilient" va au-delà de la simple résilience. Il exprime une volonté proactive de ne pas se contenter de surmonter les crises, mais de les transformer en opportunités de croissance et d'innovation, permettant ainsi d'atteindre de nouveaux sommets.

Le thème "Rebond Résilient" de la 4e édition du Prix VinFuture souligne l'importance des recherches internationales qui contribuent à améliorer de manière significative la qualité de vie de milliards de personnes à travers le monde, en favorisant l'innovation dans tous les secteurs et en œuvrant pour un avenir plus prospère pour toutes les nations.

Résilience et innovation

La cérémonie de remise des Prix VinFuture 2024 s'est tenue solennellement dans la soirée du 6 décembre au théâtre Hô Guom à Hanoï, en présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, ainsi que de nombreux scientifiques de renommée internationale.

Dans son discours, le chef du gouvernement vietnamien a souligné : "Dans un monde marqué par des défis complexes et interdépendants, la science, la technologie et l'innovation ne sont pas seulement des options, mais des nécessités absolues. C'est par elles que nous pouvons espérer relever les défis les plus pressants et construire un avenir meilleur pour tous".

Photo : BTC/CVN

"La Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024 et la cérémonie de remise des prix d'aujourd'hui réunissent l'élite mondiale de la recherche scientifique, célébrant des réalisations exceptionnelles qui ont un impact profond sur notre monde. Quatre travaux scientifiques, en particulier, sont mis à l'honneur pour leurs contributions remarquables", a-t-il déclaré.

À la croisée de l'informatique, de la santé, des matériaux et de la médecine régénérative, les travaux récompensés représentent le meilleur de l'innovation scientifique mondiale. Ces initiatives révolutionnaires, fruit d'une collaboration internationale, contribuent à façonner un avenir plus durable et plus équitable pour tous.

"Le Parti et l'État du Vietnam accordent toujours une attention particulière aux sciences, aux technologies et à l’innovation, les considérant comme une exigence objective, un choix stratégique, une politique nationale et une priorité de premier rang pour promouvoir un développement rapide et durable dans une nouvelle ère, celle de l’essor national", a insisté le Premier ministre.

Pham Minh Chinh a également exprimé ses félicitations à Pham Nhât Vuong, président du conglomérat privé vietnamien Vingroup, et à son épouse, fondateurs de la Fondation VinFuture et du Prix VinFuture, pour leur rôle dans la création, le développement et l'affirmation de la renommée internationale de cette Fondation. Le Prix VinFuture est en passe de devenir une référence incontournable dans le monde de la recherche, attirant les meilleurs scientifiques et récompensant les travaux les plus prometteurs.

L'apprentissage profond repousse les limites

Photo : VNA/CVN

Le Grand Prix VinFuture 2024, d'une valeur totale de 3 millions d'USD, a été décerné à cinq scientifiques : Yoshua Bengio, Geoffrey E. Hinton, Jen-Hsun Huang, Yann LeCun et Fei-Fei Li, pour leurs contributions révolutionnaires qui ont propulsé l'apprentissage profond au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle.

Les avancées fulgurantes de l'apprentissage profond ont déclenché une véritable révolution technologique, conférant aux machines une capacité d'apprentissage et d'adaptation sans précédent. Les Professeurs Geoff E. Hinton, Yann LeCun et Yoshua Bengio ont apporté des contributions révolutionnaires aux réseaux de neurones et aux algorithmes d'apprentissage profond, tandis que Jen-Hsun Huang a été l’un des pionniers des plateformes de calcul accéléré qui ont facilité l’ère moderne de l’informatique en IA (intelligence artificielle). La création par le Professeur Fei-Fei Li du jeu de données ImageNet a également permis d’accélérer les avancées dans les systèmes de reconnaissance visuelle, rendant possible l’entraînement de modèles à grande échelle.

Depuis 2012, l'apprentissage profond a révolutionné à un rythme effréné des secteurs clés tels que la santé, les systèmes autonomes et les services financiers, propulsant l'innovation à des sommets inégalés.

Trois Prix spéciaux

En plus du Grand Prix, trois Prix spéciaux, d'une valeur de 500.000 USD chacun, ont été attribués à des personnalités exceptionnelles, célébrant l'innovation sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de domaines émergents, de contributions de femmes scientifiques ou d'avancées réalisées dans les pays en développement.

Photo : BTC/CVN

Le premier Prix spécial, destiné aux chercheurs ayant des réalisations exceptionnelles dans les domaines émergents, a été décerné aux Professeurs Zelig Eshhar, Carl H. June et Michel Sadelain pour leurs avancées majeures dans le développement de la thérapie par cellules CAR-T pour le cancer et d'autres maladies.

Le travail révolutionnaire du Professeur Zelig Eshhar a permis de transformer le traitement du cancer en développant la thérapie par cellules CAR-T, un "médicament vivant" qui a sauvé de nombreuses vies et suscité une industrie biopharmaceutique florissante. Cette innovation offre de l'espoir pour de nouvelles applications médicales et des traitements abordables dans le monde entier.

Les Professeurs Carl H. June et Michel Sadelain ont poursuivi sur cette lancée, améliorant encore la thérapie par cellules CAR-T pour traiter efficacement le cancer et les maladies auto-immunes qui résistent aux thérapies standards. Leur travail pionnier a marqué un tournant historique en conduisant à l'approbation de la première thérapie par cellules CAR-T par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2017, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère dans le traitement des cancers du sang.

Photo : BTC/CVN

Le deuxième Prix spécial, récompensant des scientifiques issus de pays en développement, a été attribué à la Docteure Firdausi Qadri du Bangladesh pour son amélioration innovante de la vaccination orale contre le choléra dans les pays en développement.

La Docteure Firdausi Qadri a joué un rôle clé dans l’amélioration de la vaccination contre le choléra, une maladie diarrhéique sévère causée par la bactérie Vibrio cholerae, qui survient après ingestion de nourriture ou d’eau contaminée et reste une préoccupation majeure de santé publique, particulièrement dans les zones à assainissement précaire et à accès limité à l’eau potable. Au centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques, au Bangladesh, elle a réalisé des études cliniques à grande échelle avec une souche de vaccin vivant vietnamien, ce qui lui a permis de conclure sur les avantages, l’efficacité et la sécurité d’une dose orale unique d’un vaccin abordable, et donc sur la possibilité de mener des campagnes de vaccination à grande échelle dans son propre pays et dans d’autres pays pauvres, afin de prévenir les épidémies de choléra.

Les contrôler à la source renforce la sécurité de la santé publique mondiale, empêchant la propagation de la maladie au-delà des frontières.

Photo : BTC/CVN

Le dernier Prix spécial VinFuture, dédié aux femmes innovatrices, a récompensé la Professeure Kristi S. Anseth pour ses travaux pionniers dans la conception de biomatériaux polymériques, ouvrant de nouvelles voies dans le domaine de la régénération tissulaire.

Kristi S. Anseth a développé des systèmes de culture cellulaire biomatériaux pour décoder les signaux de la matrice extracellulaire (MEC) qui régulent le développement, le maintien et la régénération des tissus. Elle a conçu une MEC synthétique qui capture l’environnement cellulaire unique et dynamique en trois dimensions, pouvant être modulée à la demande, fournissant ainsi un moyen d’étudier la biologie en 4D. Elle étudie comment les cellules échangent des informations avec la MEC et applique ces connaissances pour concevoir des biomatériaux pour la régénération des tissus et les états pathologiques, ainsi que pour le criblage de médicaments.

Elle est reconnue pour sa capacité à allier biologie moléculaire et cellulaire moderne avec l'ingénierie et les mathématiques afin de produire la prochaine génération de biomatériaux qui agissent comme des substituts tissulaires capables de restaurer, maintenir ou améliorer la fonction des tissus.

Photo : BTC/CVN

Une référence mondiale

Commentant les résultats du Prix VinFuture 2024, le Professeur Sir Richard Friend, président du Conseil du Prix VinFuture, a déclaré : "Les lauréats de la saison 2024 ont repoussé les frontières de la connaissance, inventant des outils inédits qui transforment notre monde".

En quelques années, le Prix VinFuture s'est imposé comme une référence mondiale, aux côtés des prix les plus prestigieux, en récompensant des avancées scientifiques qui transforment notre monde. Ses lauréats, reconnus par leurs pairs et récompensés par les plus hautes distinctions internationales, incarnent l'excellence scientifique et technologique. En anticipant les tendances et en récompensant des recherches à fort potentiel, le Prix VinFuture contribue à façonner l'avenir de la science et de la technologie.

La Fondation VinFuture, ancrée dans sa mission de servir l'humanité, continue de stimuler l'innovation scientifique à l'échelle mondiale. En soutenant des recherches de pointe, elle contribue à relever les défis mondiaux et à bâtir un avenir meilleur pour tous.

Phuong Nga/CVN