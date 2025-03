Russie - Vietnam

Séminaire sur la promotion de la participation des femmes dans les sciences

Un séminaire en ligne intitulé "Promouvoir le rôle des femmes dans les sciences et les technologies" s'est tenu le 27 mars à Moscou, réunissant le Comité central de l'Union des femmes vietnamiennes et le Comité des affaires étrangères de la ville de Saint-Pétersbourg, en Russie.

Le séminaire a permis un échange fructueux d'expériences sur la promotion de la participation des femmes dans les domaines scientifiques et technologiques, attirant près de 90 participantes, dont des femmes scientifiques, enseignantes et étudiantes vietnamiennes et russes.

Dans son discours, Vyacheslav Kalganov, président par intérim du Comité des affaires étrangères de la ville de Saint-Pétersbourg, a souligné le rôle crucial de l'Union des femmes vietnamiennes dans le renforcement des liens entre les deux pays. Il a également salué l'engagement constant du Vietnam en faveur du développement durable, en reconnaissant les sciences et les technologies comme une priorité nationale. Il a souligné les efforts déployés par le Vietnam pour promouvoir l'égalité des sexes et développer une communauté de femmes scientifiques compétentes, dont les contributions sont essentielles au développement économique du pays.

Le séminaire a offert une plateforme précieuse pour l'échange d'expériences et le renforcement des liens entre les femmes et les peuples des deux pays, contribuant ainsi à la mise en œuvre de l'Accord de coopération entre les deux entités, a-t-il ajouté.

De son côté, le Dr. Nguyên Thi Tuyên, présidente de l'Union des femmes vietnamiennes, a rappelé les nombreuses femmes scientifiques talentueuses qui, à travers le monde, y compris en Russie et au Vietnam, avaient apporté des contributions significatives à l'avancement de l'humanité et à l'amélioration de la qualité de vie.

Elle a également souligné que la Stratégie nationale sur l'égalité des sexes pour la période 2021-2030, promulguée par le gouvernement vietnamien, offre un cadre juridique favorable aux femmes intellectuelles, expertes et scientifiques, leur permettant de poursuivre leurs passions, de mener des recherches scientifiques et de contribuer au développement durable du pays.

Au cours du séminaire, les participantes ont présenté des exposés sur les réalisations des femmes des deux pays dans les domaines scientifiques, socio-économiques et de la diplomatie populaire, renforçant ainsi la position des deux pays sur la scène internationale.

Elles ont également convenu d'organiser des programmes d'échange, des séminaires et des forums en ligne et en présentiel pour promouvoir davantage la participation des femmes aux sciences et technologies, et de définir des objectifs concrets pour développer la communauté scientifique des deux pays.

