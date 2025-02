Les menaces web au Vietnam diminuent pour la quatrième année consécutive

>> Le chiffre d'affaires de la cybersécurité atteint plus de 800 mds de dôngs

>> Les cyberattaques ciblant les informations personnelles augmentent de 50% au 1er semestre

>> Environ 20% des Vietnamiens en ligne vulnérables aux cybermenaces

>> Près de la moitié des agences et des entreprises signalent des cyberattaques en 2024

Photo : Kaspersky/CVN

Le dernier rapport de Kaspersky Security Network (KSN) montre que la société a bloqué plus de 19,8 millions d’incidents de menaces web au Vietnam en 2024. Ce chiffre est nettement inférieur aux plus de 29,6 millions de détections en 2023.

Les menaces web font référence aux cyberattaques qui exploitent les vulnérabilités des navigateurs web, des plugins et des plateformes en ligne pour diffuser des logiciels malveillants et d’autres contenus nuisibles à des utilisateurs sans méfiance. Les méthodes les plus courantes utilisées par les cybercriminels pour pénétrer les systèmes comprennent les téléchargements intempestifs et les attaques d’ingénierie sociale.

Les téléchargements furtifs se produisent lorsque les utilisateurs visitent des sites web compromis qui téléchargent automatiquement des logiciels malveillants à leur insu ou sans leur consentement, tandis que les attaques d’ingénierie sociale se produisent lorsque des cybercriminels trompent les utilisateurs en les faisant télécharger des fichiers malveillants en les déguisant en programmes légitimes, souvent par le biais d’e-mails de phishing, de faux sites web et de publicités trompeuses.

"Au fil des ans, le Vietnam a réalisé des progrès constants vers ses objectifs de cybersécurité, comme le souligne la résolution du gouvernement sur la réassurance des informations en 2025. L’indice mondial de cybersécurité 2024 reconnaît même les efforts du Vietnam avec une performance impressionnante de 99,74. Le pays est également resté cohérent dans sa coopération publique et privée pour renforcer les capacités de cybersécurité du Vietnam, nous pouvons donc désormais voir les résultats de ces efforts", a déclaré Yeo Siang Tiong, directeur général pour l’Asie du Sud-Est chez Kaspersky.

Malgré les progrès et les succès en matière de cybersécurité nationale, le pays continue de faire face aux défis du phishing et des escroqueries sur les navigateurs. Selon l’Association nationale de cybersécurité, les pertes totales dues aux escroqueries en ligne s’élèveraient à 18,9 billions de dôngs d’ici 2024.

Photo : Kaspersky/CVN

Créer des mots de passe forts et uniques

"Au Vietnam, l’ingénierie sociale est une technique courante utilisée par les cybercriminels pour attirer les gens vers des sites Web infectés. Compte tenu des informations partagées sur les réseaux sociaux des victimes, les acteurs malveillants personnalisent leurs stratagèmes pour les tromper et les amener vers des sites Web de phishing, leur faisant croire qu’elles profitent de ces sites Web infectés. Plus malveillant encore, l’IA est un outil puissant pour tromper les gens ; les criminels profitent des informations volées pour créer de nombreux stratagèmes de phishing", a déclaré Yeo.

"La lutte contre la fraude est sans fin, exigeant une attention constante et des mesures proactives de la part de tous les pays et organisations. Le Vietnam a fait des progrès significatifs dans la résolution des problèmes de cybersécurité et peut obtenir des résultats encore plus grands en mettant en œuvre des solutions de cybersécurité de pointe et des stratégies antifraude robustes", a-t-il ajouté.

L’entreprise fournit des conseils aux organisations et aux particuliers pour se protéger des cybermenaces.

Pour les particuliers, Kaspersky recommande de ne pas télécharger ni installer d’applications provenant de sources non fiables ; de penser à mettre à jour les logiciels pour une couche de sécurité optimale ; de ne pas fournir d’informations détaillées à des inconnus pour quelque raison que ce soit ; de ne pas cliquer sur des liens provenant de sources inconnues ; de créer des mots de passe forts et uniques ; et d’utiliser une solution de cybersécurité robuste adaptée au type de système et aux appareils.

Les entreprises doivent utiliser des mots de passe forts pour accéder aux services d’entreprise, utiliser l’authentification multifacteur pour accéder aux services à distance ; maintenir toujours les logiciels à jour sur tous les appareils pour empêcher les attaquants d’infiltrer les réseaux en exploitant les vulnérabilités ; former les employés aux meilleures pratiques en matière de cybersécurité ; et utiliser les dernières informations sur les menaces.

VNA/CVN