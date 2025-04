Le PM vietnamien a une entrevue avec le roi Philippe de Belgique

Le chef du gouvernement vietnamien a estimé que la visite du roi Philippe au Vietnam créerait un élan, portant l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Belgique à de nouveaux sommets et renforçant davantage la confiance politique, au profit des peuples des deux pays.

Partageant ses impressions sur les remarquables réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique au cours des dernières années, le roi a estimé que le Vietnam se développerait davantage et atteindrait avec succès ses objectifs de développement d'ici 2030 et 2045.

Les deux parties ont convenu de continuer à approfondir la coopération dans les domaines traditionnels tels que l’économie, la culture – les arts, le tourisme et la coopération décentralisée ; de mettre en œuvre de manière active et plus efficace le contenu du Partenariat stratégique pour l’agriculture afin de répondre aux défis non traditionnels tels que le changement climatique, les catastrophes naturelles et les épidémies.

Le roi Philippe a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam dans la région, souhaitant approfondir les relations entre les deux pays dans les domaines tels que éducation - formation, santé, ports maritimes, énergie verte, science - technologie et innovation... Il a convenu de créer les conditions permettant aux entreprises des deux pays d'accroître leurs investissements et leurs activités commerciales au Vietnam et en Belgique.

Pham Minh Chinh a remercié le gouvernement belge pour son précieux soutien au Vietnam dans le développement du pays. Il a souhaité que la Belgique mette bientôt en oeuvre un projet précis pour mettre en œuvre la résolution de soutien aux victimes vietnamiennes de l’agent orange, qui avait été adoptée par le Parlement fédéral en octobre 2023.

Il a suggéré que les deux pays doivent promouvoir davantage une coopération substantielle dans des domaines tels que la haute technologie, l'économie circulaire, les infrastructures stratégiques, la formation des ressources humaines, etc. Il a demandé à la Belgique de ratifier prochainement l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA) et d’exhorter la CE à supprimer prochainement le “carton jaune” imposé pour les produits de la mer vietnamiens.

Les deux parties ont convenu d’accroître les échanges de délégations et les contacts à tous les niveaux ; de promouvoir les activités de coordination entre les ministères et les branches des deux pays ; de promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale existants ; de faciliter les échanges entre les deux peuples ; de promouvoir le rôle de pont de la communauté vietnamienne en Belgique ainsi que de la communauté belge au Vietnam.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et la Belgique doivent se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux pour promouvoir le multilatéralisme et la primauté du droit international ainsi que pour relever les défis mondiaux.

En ce qui concerne la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé l’importance d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol dans la région ; de régler par des mesures pacifiques des différends, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité le Premier ministre belge Bart De Wever à se rendre au Vietnam pour continuer à promouvoir la coopération entre les deux pays.

