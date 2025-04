L'épouse du président Luong Cuong et la reine de Belgique visitent le site des reliques du Président Hô Chi Minh

Photo : VNA/CVN

Les deux dames ont été guidées à travers les différents bâtiments du site.

Dans la maison sur pilotis de l'Oncle Hô, elles ont visité chaque pièce présentant des objets liés à la vie du dirigeant éminent vietnamien.

Le Président Hô Chi Minh a vécu et travaillé dans cette maison pendant les 11 dernières années de sa vie (1958 - 1969). Actuellement, près de ses 250 documents ainsi que l'ensemble de l'architecture et des terrains de la maison sont toujours préservés et entretenus.

La Reine Mathilde a écrit sur le livre d'or du site et a accompagné Nguyên Thi Minh Nguyêt pour nourrir les poissons dans l'étang de l'Oncle Hô.

À cette occasion, Nguyên Thi Minh Nguyêt a offert à la reine Mathilde un tableau représentant la maison sur pilotis de l'Oncle Hô.

VNA/CVN