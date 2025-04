Résolution n°57

Le développement des sciences et technologies est un choix obligatoire, selon Tô Lâm

Le Bureau politique et le Secrétariat du Parti ont écouté le rapport et donné des avis sur le perfectionnement du thème spécial sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique, lors d’une réunion tenue mardi 1 er avril à Hanoï, sous l’égide du secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm.

Photo : VNA/CVN

La réunion a vu la présence, entre autres, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân.

S’adressant à la réunion, Tô Lâm a précisé que le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique était un choix obligatoire, le seul moyen pour développer le pays et d'améliorer la vie des gens. "Nous devons mettre en œuvre avec force deux objectifs majeurs : une meilleure gouvernance sociale et une meilleure production pour augmenter la productivité du travail", a-t-il dit.

Il a souligné que le rapport sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique jouait un rôle très important, contribuant à une compréhension complète et approfondie de la Résolution n°57 du Bureau politique.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a demandé au Comité du Parti du gouvernement de continuer à compléter le rapport pour servir au 11e plénum du Parti du XIIIe mandat, selon les prévisions. Le rapport doit notamment se concentrer sur la mise à jour des nouvelles tendances mondiales en matière de science, de technologie, de transformation numérique et d’innovation et mettre en évidence les problèmes spécifiques et les solutions à mettre en œuvre.

Tô Lâm a chargé le Bureau du Comité central, l'agence permanente du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique, de collecter les opinions lors de la réunion, de compléter et de perfectionner les programmes et les plans pour conseiller sur la mise en œuvre efficace de la Résolution n°57.

VNA/CVN