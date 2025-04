Le président de l'AN du Vietnam rencontre le roi Philippe de Belgique

Photo : VNA/CVN

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a salué la Belgique comme le premier pays au monde à adopter une résolution sur le soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent orange, contribuant ainsi à attirer l'attention et à appeler la communauté internationale à soutenir ces victimes ; à inviter les parlements de l’UE à adopter des résolutions similaires.

Trân Thanh Mân s'est réjoui de l'évolution positive des relations d’amitié entre le Vietnam et la Belgique en général et de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement fédéral de Belgique en particulier, à travers des visites et des contacts de haut niveau entre parlementaires ainsi que leur coordination au sein des forums parlementaires multilatéraux. Il a affirmé que le Vietnam était prêt à servir de pont pour promouvoir les relations entre le Parlement fédéral de Belgique et l'Union interparlementaire de l'ASEAN.

Les deux dirigeant ont salué la signature de l’accord de coopération entre les deux organes législatifs et convenu de le mettre activement en œuvre dans les temps à venir.

Le roi Philippe a convenu que les deux pays devraient continuer à approfondir la coopération dans les domaines comme la haute technologie, les semi-conducteurs, l'énergie verte, l'ingénierie de précision, l'agriculture durable, l'éducation et la formation, le tourisme, etc. à travers des mécanismes de coopération bilatérale et dans le cadre du Partenariat stratégique sur l'agriculture entre les deux pays. La Belgique a des expériences et est prête à coopérer pour aider le Vietnam à détoxifier les zones contaminées par l'agent orange, a-t-il affirmé.

Selon le roi, les deux parties ont convenu d'accroître l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les commissions et les groupes des parlementaires d’amitié afin d'échanger des informations et des expériences dans les domaines de la législation et de la supervision ; de coordonner les positions et se soutenir mutuellement dans la candidature aux organismes des Nations unies ; mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA).

Photo : VNA/CVN

Le roi Philippe de Belgique a affirmé que cet accord de était bénéfique pour les deux pays et que la Belgique était sur le point d'achever le processus de ratification de cet accord. Il a pris note de la proposition de Trân Thanh Mân d'exhorter la CE à supprimer prochainement le "carton jaune" contre les produits aquatiques du Vietnam, en tenant compte des efforts du Vietnam dans la mise en œuvre des recommandations de la CE et le développement d'une pêche durable.

Trân Thanh Mân a remercié et demandé aux autorités belges à tous les niveaux de continuer à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Belgique puisse s'intégrer avec succès dans la société du pays d'accueil, servant de pont pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays.

Le roi belge a souligné que les deux pays soutenaient un ordre mondial fondé sur le droit international. Dans le contexte d’un monde en pleine mutation, les deux parties doivent renforcer leur coordination sur la base des bonnes relations entretenues au cours des 50 dernières années.

Concernant la question de la Mer Orientale, le dirigeant vietnamien a remercié et demandé à la Belgique de continuer à avoir une voix forte en faveur du règlement pacifique des différends, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droite de la mer de 1982.

VNA/CVN