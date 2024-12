L’intelligence artificielle, une source d’opportunités

Lors de la deuxième session du symposium sur la science pour la vie, organisée le 4 décembre à Hanoï dans le cadre de la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024, le Professeur Yann LeCun, de l’Université de New York et directeur scientifique de l’intelligence artificielle (IA) chez Meta, a affirmé que l’IA deviendra de plus en plus intelligente, dépassant même l’homme, sans pour autant que l’IA ne prenne le contrôle sur lui.

>> Bientôt la Semaine des sciences et technologies VinFuture 2024

>> VinFuture 2024 : des esprits brillants au service de l'innovation et du développement durable

>> Vers un avenir durable avec des matériaux innovants

Photo : BTC/CVN

Selon le Professeur Yann LeCun, l’IA est désormais une technologie fondamentale qui révolutionne de nombreux secteurs. Des modèles avancés tels que GPT-4 et Llama 3 améliorent non seulement le traitement du langage naturel, mais ouvrent également des perspectives pratiques, devenant des alliés précieux pour les tâches quotidiennes.

Concernant les défis et l’orientation future de l’IA, Yann LeCun a reconnu certaines limitations actuelles, tout en prédisant des avancées significatives dans les dix prochaines années. Actuellement, Meta développe des applications pour assister les utilisateurs dans leurs activités professionnelles, comme la prédiction de mots, la création d’images et la planification. "Les systèmes d’IA, formés sur l’ensemble des données mondiales, comprennent toutes les langues et cultures. En fin de compte, l’IA deviendra une bibliothèque de toute la connaissance humaine", a-t-il déclaré.

Photo : BTC/CVN

Face aux préoccupations selon lesquelles l’IA pourrait devenir trop intelligente et menacer le contrôle humain, Yann LeCun a fait part de son scepticisme. À son avis, l’IA a la capacité de répondre à toutes nos questions et de nous assister au quotidien. Il a également mentionné qu’un jour, elle pourrait surpasser l’intelligence humaine. Cependant, il a souligné qu’il ne fallait pas percevoir cela comme une menace, mais plutôt comme une opportunité d’améliorer notre qualité de vie. Il a exprimé sa conviction que les organisations et les instituts de recherche maximiseraient les bénéfices de l’IA pour le bien commun. Il a insisté sur l’importance de continuer à développer une IA plus intelligente, car une IA plus intelligente serait également plus sûre.

Le Professeur LeCun est reconnu pour ses recherches sur l’IA, l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur et les neurosciences computationnelles, avec des contributions majeures au deep learning (apprentissage profond) et aux réseaux de neurones convolutifs (CNN). Ces technologies sont à la base de nombreux produits et services utilisés quotidiennement par des milliards de personnes à travers le monde. En 2018, il a reçu le prix Turing, souvent considéré comme le prix Nobel de l’informatique, aux côtés de Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio.

Application dans le secteur de la santé

Photo : BTC/CVN

Le Professeur Dô Ngoc Minh, de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et membre du Comité de présélection du Prix VinFuture, a partagé ses perspectives sur les applications de l’IA dans le domaine de la santé. Il a souligné que l’IA peut s’adapter et évoluer en fonction des besoins locaux, mais qu’elle requiert une infrastructure moderne ainsi qu’une interconnexion entre les centres de santé pour des procédures telles que les biopsies et les traitements complexes du cancer.

Le Professeur et Docteur Bùi Hai Hung, directeur général de la société VinAI de Vingroup, a présenté une vision axée sur la démocratisation de l’IA afin d’en maximiser les bénéfices. Selon lui, l’avenir réside non seulement dans la création de technologies d’IA plus performantes, mais aussi dans leur accessibilité pour tous. Cependant, il a rappelé que l’implémentation de l’IA nécessite une infrastructure avancée et des ressources de calcul conséquentes, ce qui peut constituer un obstacle, notamment dans les marchés en développement. Pour surmonter ces défis, il est crucial d’optimiser les modèles d’IA afin qu’ils soient à la fois efficaces et compatibles avec diverses infrastructures.

Phuong Nga/CVN