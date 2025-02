Cinq lauréats VinFuture 2024 reçoivent le prix Reine Elizabeth d’ingénierie 2025

Selon un communiqué du QEPrize, les efforts collectifs des ingénieurs Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, John Hopfield, Yann LeCun, Jensen Huang, Bill Dally et Fei-Fei Li ont joué un rôle essentiel dans l’avancement des trois piliers fondamentaux de l’apprentissage automatique moderne : les algorithmes avancés, le matériel de haute performance et les ensembles de données de haute qualité. C’est la combinaison de ces avancées interdépendantes qui sous-tend l’adoption et l’application généralisées des systèmes d’IA.

L’intégration transparente de ces contributions a permis le développement de systèmes d’IA puissants qui révolutionnent les industries, transforment la vie quotidienne et remodèlent la façon de vivre et de travailler, tout cela rendu possible par la vision pionnière des lauréats de cette année. La récompense accordée à ce groupe d’innovateurs s’élève à 500.000 livres sterling.

La science au service de l'humanité

Fin 2024, le Grand Prix VinFuture, d’une valeur totale de 3 millions d’USD, a été décerné à Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Jensen Huang, Yann LeCun et Fei-Fei Li, pour leurs contributions révolutionnaires qui ont propulsé le deep learning au cœur de la révolution de l’IA. Quelques autres lauréats VinFuture ont été honorés par le prix Nobel, ce qui témoigne de la capacité du prix VinFuture à identifier précocement des travaux à l’impact mondial.

En plus d’honorer des scientifiques d’exception, la particularité du prix VinFuture par rapport à de nombreux autres prix internationaux réside dans sa capacité à découvrir et à valoriser des pionniers qui intègrent la science dans la vie quotidienne au service de l’humanité.

VinFuture est le premier grand prix scientifique international à honorer Jensen Huang, personnalité non issue du milieu académique, et le professeur Fei-Fei Li, reflétant la vision globale du Conseil du Prix VinFuture et s’alignant avec les tendances de développement de la science et de la technologie modernes, où les réalisations ayant un impact considérable résultent de la combinaison de la recherche académique et de l’application pratique.

Le Professeur Richard Henry Friend, président du Conseil du Prix VinFuture, a déclaré que c’est exactement ce vers quoi VinFuture tend : une reconnaissance globale des contributions de tous les acteurs de l’écosystème scientifique et technologique. Les innovations révolutionnaires émergent souvent de l’interaction entre la recherche académique et le développement industriel. Ce n’est que lorsque les scientifiques et les entreprises unissent leurs forces qu’il est possible de réaliser des avancées réellement significatives pour l’humanité.

La vision et la mission justes du prix VinFuture sont de plus en plus solidement ancrées dans la communauté scientifique et technologique mondiale, alors que de plus en plus de lauréats de ce prix continuent d’être honorés par des prix internationaux prestigieux, notamment le Nobel.

En 2023, la chercheuse hongroise Katalin Kariko et son collègue américain Drew Weissman, deux lauréats du Grand Prix VinFuture 2021, ont reçu le prix Nobel de médecine pour leur développement de vaccins à ARN messager, décisifs dans la lutte contre le COVID-19. De même, le Dr. Demis Hassabis et le Dr. John Jumper, lauréats du prix spécial VinFuture en 2022 destiné aux chercheurs ayant des réalisations exceptionnelles dans les domaines émergents, ont récemment reçu le prix Nobel de chimie 2024. Toujours en 2024, le prix Nobel de physique a consacré les avancées du Professeur Geoffrey Hinton dans l’apprentissage automatique à l’aide de réseaux de neurones artificiels.

D’après le Professeur Richard Henry Friend, ces distinctions constituent la preuve la plus claire de la capacité du prix VinFuture à identifier précocement des travaux ayant un impact mondial, bien que le prix n’ait été créé que depuis un peu plus de quatre ans.

