La visite du roi Philippe contribue à approfondir les relations Vietnam - Belgique

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti s’est déclaré convaincu que cette visite créerait un nouvel élan pour approfondir les relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam et la Belgique. Il a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien apporté par le peuple belge au Vietnam dans sa lutte d'hier pour l'indépendance nationale ainsi que pour les bons sentiments et les contributions du roi et de la reine de Belgique personnellement au Vietnam et aux relations entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les deux pays devaient continuer à approfondir la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, de l'agriculture durable, de la formation des ressources humaines de haute qualité, de la culture, du tourisme, des échanges interpersonnels, etc., tout en promouvant davantage la coopération substantielle dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation, en particulier le partage des modèles de développement des entreprises dans l'environnement universitaire belge, contribuant à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement d'ici 2030 et 2045.

Le roi Philippe a déclaré que les deux pays devraient continuer à coopérer étroitement pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, l'environnement, etc.

Tô Lâm a hautement apprécié l’équipe d’experts vietnamiens formés en Belgique au fil des années, qui ont activement contribué à la gestion de l’État et à l’économie vietnamienne. Il a souligné la nécessité de faciliter les voyages et les échanges commerciaux entre les citoyens des deux pays et proposé que la Belgique ratifie prochainement l'Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), contribuant ainsi à créer une nouvelle vague d'investissements de l'UE et de la Belgique au Vietnam et vice versa.

Photo : VNA/CVN

Le roi belge a exprimé son impression des remarquables réalisations du Vietnam en matière d'industrialisation et de modernisation au cours des dernières années. Il était fier que la Belgique ait contribué au développement socio-économique du Vietnam.

Il a approuvé la proposition du dirigeant vietnamien d’accroître les échanges et les contacts entre délégations à tous les niveaux ; de promouvoir l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale ; de renforcer la coopération dans des domaines potentiels tels que l’éducation et la formation, la défense, la sécurité, les énergies renouvelables, notamment les éoliennes, l’hydrogène vert, les soins de santé, l’environnement, y compris le règlement des conséquences de l’agent orange.

Tô Lâm a souligné que le Vietnam était un membre responsable et reconnu par la communauté internationale, notamment dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région, y compris la question de la Mer Orientale.

Les deux dirigeants ont convenu que le Vietnam et la Belgique doivent se coordonner étroitement dans les forums internationaux et régionaux pour promouvoir le multilatéralisme, l’État de droit et défendre la responsabilité internationale pour relever les défis régionaux et mondiaux.

VNA/CVN