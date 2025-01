Le prix Sao Khuê 2025 va récompenser les talents de l’industrie technologique

L’Association vietnamienne des services de logiciels et de technologies de l’information (VINASA) a officiellement lancé lundi 6 janvier le prix Sao Khuê (Constellation Khuê) 2025, l’une des prix les plus prestigieux pour l’industrie des technologies de l’information et de la communication du pays.

>> Le Prix Euréka récompense les étudiants de Hô Chi Minh-Ville

>> Trente-quatre œuvres ont reçu le prix du concours "Happy Vietnam 2024"

>> Vingt-neuf entreprises récompensées lors du Prix ​​de la Marque d'Or 2024

Photo : VTV/CVN

Ce prix joue un rôle clé dans la reconnaissance et la promotion des plateformes, services et solutions technologiques numériques exceptionnels qui soutiennent les entreprises, les agences gouvernementales ainsi que ses citoyens.Depuis sa création en 2003, le prix Sao Khuê a été un pionnier dans la mise en lumière des innovations qui stimulent la transformation numérique du Vietnam.

Chaque année, 150 à 180 plateformes et solutions exceptionnelles sont reconnues pour leur impact sur le développement national. En 2025, le prix continuera d’évoluer, mettant à jour ses critères pour rester en phase avec la croissance rapide de l’industrie technologique et les objectifs socio-économiques du Vietnam.

En 2025, le prix Sao Khuê couvrira neuf catégories clés, à savoir gouvernement, administration et secteur public; communauté et population; administration d’entreprise; économie et industrie; marché et consommation; infrastructure et technologie numérique; innovation; nouveaux produits, solutions, logiciels, services; et services numériques.

Pour une économie numérique dépasse 20% du PIB

La diversité croissante des nominations, qui dépasse souvent les 300 candidatures, reflète le développement rapide du marché numérique vietnamien.En plus de reconnaître l’excellence, le prix Sao Khuê aide les marques à se forger une réputation et à se développer à l’international. En 2025, le comité se concentrera sur l’amélioration des efforts de communication pour promouvoir les solutions primées et favoriser les partenariats mondiaux.

Le prix acceptera les candidatures jusqu’au 20 mars 2025, la cérémonie étant prévue le 19 avril à Hanoi.

Alors que l’économie numérique du Vietnam continue de croître, avec une prévision de 36 milliards d'USD en 2024, le commerce électronique contribuant à hauteur de 22 milliards d'USD, le prix Sao Khuê témoigne de l’ascension rapide du pays dans le paysage technologique mondial.

D’ici 2025, le Vietnam vise à ce que son économie numérique dépasse 20% du PIB, d’ici 2025 et de 30% à 35% à l’horizon 2030, le plaçant parmi les 30 premières économies numériques mondiales.

VNA/CVN