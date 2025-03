Le Premier ministre est chargé du développement des sciences et technologies

>> Les universités vietnamiennes s’ouvrent aux meilleurs esprits scientifiques et technologiques du monde

>> La Résolution 57 vise à lever les obstacles au développement des sciences et technologies

>> L’IA et les semi-conducteurs, moteurs de la révolution industrielle vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Le comité directeur exerce les missions suivantes :

Rechercher et proposer au gouvernement, au Premier ministre des orientations et des solutions pour résoudre les problèmes qui se posent dans la mise en œuvre des politiques, des stratégies, des mécanismes… pour le développement scientifique et technologique, l'innovation, la transformation numérique nationale et la mise en œuvre du Projet 06 et la réforme administrative.

Donner des avis sur les stratégies, programmes, mécanismes, politiques, projets liés au développement scientifique et technologique, à l’innovation, à la transformation numérique, à la mise en œuvre du Projet 06 et à la réforme administrative, sous l’autorité décisionnelle du gouvernement et du Premier ministre.

Réforme administrative

Aider le gouvernement et le Premier ministre à diriger les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre les objectifs, les tâches et les solutions pour le développement scientifique et technologique, l'innovation, la transformation numérique, la mise en œuvre du Projet 06 et la réforme administrative ; coordonner la mise en œuvre de stratégies, programmes, mécanismes, politiques, projets et solutions intersectoriels sur le développement scientifique et technologique, l'innovation, la transformation numérique, la mise en œuvre du Projet 06 et la réforme administrative ; coordonner dans la mise en œuvre du Programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique du Parti communiste du Vietnam sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale.

Photo : VNA/CVN

Aider le gouvernement et le Premier ministre à encourager et à inspecter la mise en œuvre des stratégies, programmes, mécanismes, politiques, projets et solutions intersectoriels en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation, de transformation numérique, de mise en œuvre du Projet 06 et de réforme administrative ; accélérer la mise en œuvre du Programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique.

Résumer et évaluer la situation et les résultats de la mise en œuvre des tâches et solutions clés en matière de développement scientifique et technologique, d'innovation, de transformation numérique, de mise en œuvre du Projet 06 et de réforme administrative ; exécuter d’autres tâches requises par le gouvernement et le Premier ministre.

Selon la décision, trois sous-comités seront créés pour assister le Comité directeur : sous-comité de la mise en œuvre du Projet 06 dirigé par le ministre de la Sécurité publique ; sous-comité des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique dirigé par le ministre des Sciences et des Technologies ; sous-comité de la réforme administrative présidé par le ministre de l’Intérieur.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé de la mission en tant qu’organe permanent du comité directeur.

VNA/CVN