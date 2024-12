Le Vietnam investit dans les infrastructures pour un développement stable d’Internet

Le Vietnam vise à améliorer et à développer son infrastructure Internet pour s’aligner sur l’avancement des nouvelles technologies, tout en garantissant la sécurité et la durabilité, afin de répondre à la demande croissante d’utilisation d’Internet.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Thang, directeur du Centre d’information sur le réseau Internet du Vietnam (VNNIC), a déclaré qu’Internet était fortement influencé par le développement et l’application rapides de nouvelles technologies telles que la 5G, l’Internet des objets (IoT), le cloud computing, le big data et l’intelligence artificielle (IA).

La technologie crée une valeur significative, mais en même temps, elle s’accompagne d’une série de problèmes. Récemment, plusieurs défis ont émergé de l’essor de l’IA, notamment l’utilisation abusive des ressources Internet pour des activités frauduleuses et nuisibles qui affectent négativement les utilisateurs d’Internet.

Le responsable a souligné que le moyen le plus efficace de résoudre ces problèmes est d’utiliser la technologie pour résoudre les défis qu’elle crée, car seules les nouvelles technologies peuvent s’attaquer aux problèmes à grande échelle et offrir des solutions de traitement rapides.

Les fournisseurs de services Internet doivent garantir la fourniture de réseaux Internet ouverts, sûrs et stables grâce à une allocation efficace des ressources Internet, a-t-il déclaré, ajoutant que ce n’est que lorsque l’environnement Internet est sécurisé que la confiance numérique peut être établie et renforcée entre les utilisateurs d’Internet.

Pour minimiser les comportements négatifs dans le cyberespace, le gouvernement a publié le 9 novembre 2024 le décret N°147 sur la gestion, la fourniture et l’utilisation des services Internet et des informations sur le réseau. Le décret, qui entrera en vigueur le 25 décembre 2025, comprend de nouvelles réglementations sur l’authentification, le filtrage et la protection des utilisateurs pour surmonter les lacunes existantes et garantir la conformité du secteur.

Le secrétaire général de l’Association d’Internet du Vietnam (VIA), Vu Thê Binh, a déclaré que les parties prenantes de l’écosystème Internet comprendront mieux leurs droits et obligations, créant ainsi un environnement plus sûr dans le cyberespace. Dans le même temps, les fournisseurs de services devront s’acquitter de leurs responsabilités juridiques et techniques et investir davantage pour garantir les exigences de cybersécurité.

Plus de 78 millions d’utilisateurs d’Internet

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de Wearesocial et DataReportal, en janvier 2024, le Vietnam comptait 78,44 millions d’utilisateurs d’Internet, soit 79,1% de la population.

On estime que les utilisateurs vietnamiens passent actuellement en moyenne près de sept heures par jour à participer à des activités liées à Internet et le pourcentage d’utilisateurs au Vietnam utilisant Internet quotidiennement atteint 94%.

Les statistiques du ministère de l’Information et de la Communication ont montré qu’en octobre, le taux d’abonnés à la téléphonie mobile utilisant des smartphones au Vietnam avait atteint 88,7%. Le nombre de ménages équipés d’Internet par fibre optique à haut débit représentait 82,3%. Actuellement, la couverture du réseau 4G dans le pays est de 99,8%. Le 15 octobre, le réseau 5G a été officiellement commercialisé par le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel).

Le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Pham Duc Long, a affirmé que d’ici 2025, l’Internet du Vietnam sera plus large, plus rapide et plus sûr, car le pays a construit une infrastructure numérique avancée et est leader dans la région de l’Asie du Sud-Est. Il a ajouté que d’ici 2030, le réseau mobile 5G couvrira tout le pays et que tout le monde aura accès aux services Internet à haut débit à faible coût.

VNA/CVN