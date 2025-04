Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération multiforme avec la Belgique

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la Belgique et souhaite la renforcer, pays membre jouant un rôle et une voix importants au sein de l’Union européenne (UE), a déclaré le président Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État vietnamien a fait cette déclaration lors de son entrevue avec le roi Philippe de Belgique, après une cérémonie officielle d’accueil à Hanoï le 1er avril au matin.

Il a chaleureusement accueilli le roi Philippe et une délégation belge de haut rang pour leur première visite d’État au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973, affirmant que ce voyage constitue une étape historique importante, ouvrant une nouvelle page dans les relations amicales entre les deux pays.

Le président Luong Cuong a exprimé sa gratitude pour le précieux soutien du peuple belge au Vietnam dans la lutte passée pour l’indépendance nationale, ainsi que pour les bons sentiments et les contributions du roi et de la reine personnellement au Vietnam et à son peuple, et aux relations entre les deux pays ces derniers temps.

Le roi Philippe a exprimé sa joie de se rendre à nouveau au Vietnam, après trois visites précédentes en tant que prince héritier. Il a sincèrement remercié le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour l’accueil chaleureux réservé au roi et à la reine personnellement, ainsi qu’à la délégation belge de haut rang.

Il a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques récentes et a réaffirmé l’importance du rôle et de la position du Vietnam dans la région Asie-Pacifique. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans les domaines où les deux parties possèdent des atouts et un potentiel.

Dans une atmosphère sincère, amicale et confiante, les deux dirigeants ont discuté des principaux axes de coopération entre les deux pays afin d’approfondir l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Belgique, de manière concrète et efficace, notamment en multipliant les rencontres et les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau, par le biais du Parti, de l’État, du gouvernement et de l’Assemblée nationale. Ils ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des mécanismes de coopération bilatérale existants et d’étudier et de créer de nouveaux mécanismes de coopération afin d’approfondir la coopération spécialisée entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de se coordonner et de se soutenir mutuellement au sein des forums et organisations internationaux tels que l’ASEAN-UE, la Francophonie, les Nations Unies, et notamment au sein du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies lorsque les deux pays en seront membres pour la période 2023-2025.

À cette occasion, le président Luong Cuong a remercié la Belgique pour l’approbation de la résolution du Parlement fédéral belge visant à soutenir les victimes vietnamiennes de l’agent orange. Il a souligné l’importance de cette résolution pour le Vietnam et a suggéré que les deux pays la mettent activement en œuvre à l’avenir, contribuant ainsi à sensibiliser la communauté internationale aux conséquences de l’agent orange au Vietnam.

Concernant l’économie et le commerce, piliers importants des relations entre le Vietnam et la Belgique, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Le président Luong Cuong a suggéré à la Belgique de ratifier prochainement l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), afin de promouvoir des relations d’investissement équitables et mutuellement avantageuses entre les entreprises des deux pays.

Développemer les modèles agricoles circulaires

Les entreprises belges devraient accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines où la Belgique possède des atouts tels que les hautes technologies, les énergies renouvelables, la transformation numérique et les infrastructures stratégiques, a-t-il déclaré, exhortant la Belgique à inciter la Commission européenne (CE) à lever prochainement son "carton jaune" sur les exportations vietnamiennes de produits de la pêche dans l’Union européenne.

Le roi Philippe a souhaité que les entreprises belges dans les domaines du traitement des eaux usées, de l’énergie et de l’exploitation des minéraux rares participent aux investissements et aux activités commerciales au Vietnam.

Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique sur l’agriculture, notamment par le développement de modèles économiques agricoles circulaires et d’une agriculture intelligente, ainsi que par le renforcement des transferts de technologies entre les organismes de recherche et de formation dans les domaines de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, et par la contribution aux efforts du Vietnam pour répondre au changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong. Ils ont convenu d’étudier et de développer un programme de coopération agricole entre le Vietnam et les régions belges.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans des domaines importants tels que l’agriculture, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, la défense et la sécurité, les sciences et technologies, et la coopération locale ; et, parallèlement, d’élargir cette coopération à d’autres domaines potentiels tels que les technologies vertes, l’intelligence artificielle, l’innovation et les hautes technologies, de promouvoir l’écosystème des startups et de former des ressources humaines de haut niveau, notamment dans le secteur des semi-conducteurs.

Le président Luong Cuong a remercié la Belgique pour l’attention qu’elle porte à la communauté vietnamienne vivant, travaillant et étudiant en Belgique et a suggéré aux autorités belges, à tous les niveaux, de continuer à créer les conditions favorables à l’intégration réussie de la communauté vietnamienne dans le pays d’accueil, de contribuer au développement de la Belgique et de servir de passerelle importante pour promouvoir une coopération amicale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Lors des discussions sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont affirmé l’importance de promouvoir le multilatéralisme et le respect du droit international. Elles ont également insisté sur le règlement pacifique des différends en Mer Orientale, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de l’aviation dans la région et dans le monde, pour la coopération et la prospérité mondiales.

Après leur rencontre, les deux dirigeants ont assisté à la remise de documents de coopération, notamment : le programme de coopération pour la période 2025-2027 entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et la Région de Bruxelles-Capitale ; le protocole d’accord sur la coopération entre l’Institut d’hydrométéorologie et du changement climatique du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement et l’Institut flamand de recherche technologique ; le protocole d’accord entre l’Agence vietnamienne de promotion du commerce, l’Agence flamande pour l’investissement et le commerce, l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements et l’Agence bruxelloise de soutien aux entreprises ; un accord de principe entre l’Association vietnamienne des victimes de l’agent orange/dioxine et l’Aquitara Impact Fund 1 du Royaume de Belgique.

VNA/CVN