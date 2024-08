Préserver la culture et la langue vietnamiennes au sein des Viêt kiêu

Dans le cadre de la 4 e Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger, deux séances thématiques placées sur les thèmes "La grande union nationale, les activités des associations et le rôle de la jeune génération des Viêt kiêu ", "Les Vietnamiens d'outre-mer - ambassadeurs de la culture et de la langue vietnamiennes" ont eu lieu jeudi après-midi du 22 août à Hanoï.

>> Des Vietnamiens d'outre-mer rendent hommage aux rois Hùng à Phú Tho

>> Mobiliser les ressources des Vietnamiens d'outre-mer pour le développement du pays

>> Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers leur pays d’origine

>> Maximiser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger

>> Clôture de la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger

Photo : VNA/CVN

Lors de ces réunions, les délégués Viêt kiêu (Vietnamiens d'outre-mer) ont souligné l'importance de l’union nationale, de la préservation de la culture et de la langue vietnamiennes au sein de la diaspora dans la nouvelle situation.

Lors de la séance thématique "La grande union nationale, les activités des associations et le rôle de la jeune génération des Viêt kiêu", Trân Phu Thuân, vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens en Russie a déclaré que l’union était la source de puissance et de traditions précieuses, aidant le peuple vietnamien à surmonter de nombreux défis et à écrire de brillantes pages de son histoire.

À côté du maintien de la grande union communautaire, il faut renforcer les bases juridiques et économiques, constituant un soutien solide au processus d'intégration et au développement stable à long terme des Viêt kiêu en Russie pour pouvoir développer une communauté forte, a-t-il insisté.

Partageant le même avis, Nguyên Ngoc Thin, président de l'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande, a partagé que pour promouvoir la puissance de la grande union entre les Vietnamiens d'outre-mer, l'association attache de l'importance au travail d'information et de sensibilisation de ceux-ci sur les options et politiques du Parti et les lois de l'État sur la grande union nationale.

En outre, il a espéré qu’il y aurait des ajustements des réglementations juridiques vietnamiennes pour contribuer à élever la responsabilité des Vietnamiens d'outre-mer envers leur pays d'origine.

Lors de la session thématique "Les Vietnamiens d'outre-mer - ambassadeurs de la culture et de la langue vietnamiennes", les délégués ont convenu d'un certain nombre de propositions et d'orientations spécifiques pour sensibiliser la communauté vietnamienne à l'étranger sur l'importance des activités de préservation de la culture et de la langue vietnamiennes.

Van Huong Phenh Kham May, directrice de l'école bilingue Laos - Vietnam Nguyên Du, a déclaré que la préservation et le développement du vietnamien était le devoir de chaque Vietnamien vivant à l'étranger.

Partageant le même avis, Trân Hông Vân, une Viêt kiêu en Australie, a remarqué que la préservation de la culture et de la langue vietnamiennes était importante à la fois pour la communauté vietnamienne en Australie, les Vietnamiens au pays.

VNA/CVN