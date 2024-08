Maximiser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la communauté vietnamienne à l'étranger fait partie intégrante et constitue une ressource de la nation.

Le pays fait confiance à la communauté vietnamienne à l’étranger pour le processus d’édification et de défense de la Patrie. C’est une grande source de force pour la nation, a souligné le dirigeant.

Le succès de la communauté vietnamienne à l'étranger est aussi le succès du Vietnam et le pays est fier des compatriotes à l'étranger, a dit le chef du gouvernement.

Le pays chérit les sentiments de la communauté vietnamienne à l'étranger pour la Patrie, écoute et comprend ses pensées et ses aspirations et apprécie ses précieux avis, opinions et idées pour la Patrie, a-t-il affirmé.

Promouvoir le patriotisme

Le travail en faveur des Vietnamiens à l'étranger doit pleinement démontrer et promouvoir la grande union nationale, a souligné le Premier ministre, ajoutant qu’il est nécessaire de promouvoir les ressources et le patriotisme des compatriotes à l'étranger envers la Patrie, de démontrer fortement les sentiments et les responsabilités du Parti et de l’État dans la prise en charge de la communauté vietnamienne à l'étranger.

Défendre les droits et intérêts légaux et légitimes de la communauté vietnamienne à l'étranger est une responsabilité du Parti, de l’État, des ministères, organismes et localités, de l’ensemble du système politique et de toute la population sous la direction du Parti, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a appelé à réformer constamment les méthodes de soutien à la communauté vietnamienne à l’étranger, ainsi que celles de mobilisation de la diaspora pour le développement national.

Il a souligné que le Parti, l'État et le gouvernement créeraient toujours des conditions et garantiraient les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger en matière de foncier, de logement, de nationalité, de climat d’affaires et d'investissement...

Le Premier ministre a encouragé les Vietnamiens à l'étranger à continuer à être des "ambassadeurs" du Vietnam pour promouvoir la culture vietnamienne, contribuant ainsi à réaliser l'aspiration de développement pour un Vietnam puissant et prospère.

