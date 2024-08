Le festival du Vietnam à Kanagawa contribue à renforcer l'amitié avec le Japon

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse tenue le 14 août, le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, a souligné que le festival sera une opportunité pour les résidents locaux de mieux comprendre un beau Vietnam, favorisant ainsi les échanges entre les deux peuples.

Un événement d'échange sera également organisé d'août à septembre pour présenter les caractéristiques exceptionnelles de la cuisine vietnamienne aux habitants locaux et aux touristes.

De plus, des événements de promotion des investissements et du tourisme, ainsi que des activités stimulant la coopération économique et commerciale entre les localités des deux parties seront organisés, a-t-il ajouté, affirmant que cela démontre les contributions substantielles du festival aux relations bilatérales, qui se développent de manière durable.

Pour sa part, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a salué les efforts déployés par l'administration locale pour organiser ce festival annuel, qu'il a décrit comme typique des liens entre localités et également comme un modèle pour des événements similaires à organiser dans d'autres localités du Japon.

Photo : Pham Tuân/VNA/CVN

Il a souligné que le festival annuel a rapproché la communauté vietnamienne et la population de Kanagawa, contribuant à renforcer l'amitié et la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays.

Selon le comité d'organisation, le festival comprendra également des spectacles de marionnettes sur l'eau vietnamiennes et de Vovinam (art martial traditionnel vietnamien), des jeux folkloriques, un échange musical et un concours de japonais pour les étudiants internationaux de Kanagawa.

Le point d'orgue du festival sera la présentation du scénario de Princesse Anio, un opéra spécial créé l'année dernière pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

L'opéra est basé sur une véritable histoire d'amour entre le marchand japonais Araki Sotaro et la princesse Ngoc Hoa (appelée princesse Anio par les Japonais) à Hôi An, au Vietnam, à l'époque commerciale des Shuinsen au début du XVIIe siècle.

Le Vietnam, avec plus de 34.000 ressortissants à Kanagawa, devient la deuxième plus grande communauté étrangère de ce pays. La préfecture japonaise est située juste au sud de Tokyo et compte plus de 9,2 millions d'habitants.

VNA/CVN