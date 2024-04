Des Vietnamiens d'outre-mer rendent hommage aux rois Hùng à Phú Tho

À l'occasion de la Fête de commémoration des Rois Hùng (10 e jour du 3 e mois lunaire), une délégation comprenant près de 70 Vietnamiens d'outre-mer (Viêt kiêu) de plus d'une vingtaine de pays ont rendu hommage le 20 avril (soit le 12 e jour du 3 e mois lunaire) aux rois fondateurs, au temple des rois Hùng dans la province septentrionale de Phú Tho.

La délégation conduite par la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, a offert de l'encens aux ancêtres, le père Lac Long Quân et la mère Âu Co, ainsi qu'aux rois Hùng.

Le programme annuel est organisé conjointement par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province Phú Tho, contribuant à accroître la fierté des Viêt kiêu pour les traditions héroïques de la nation et à renforcer la grande solidarité nationale.

Il montre également la préoccupation, l'affection et la responsabilité du Parti et de l'État envers les Vietnamiens résidant à l'étranger, répondant mieux à leurs besoins culturels et spirituels tout en affirmant qu'ils font partie intégrante de la nation.

À cette occasion, la délégation des Viêt kiêu a rendu visite au district de Tân Son, s'est renseignée sur des potentiels et des atouts de la localité et a visité la zone touristique de la colline de thé de Long Côc.

