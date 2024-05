Mobiliser les ressources des Vietnamiens d'outre-mer pour le développement du pays

Photo : VNA/CVN

Actuellement, la communauté vietnamienne à l'étranger compte environ 6 millions de personnes réparties dans 130 pays et territoires, dont plus de 80% dans des pays développés. Le nombre de Vietnamiens vivant à l'étranger ne cesse d'augmenter. Cette communauté continue à s'intégrer de plus en plus profondément, mais affirme également de plus en plus sa position, apportant des contributions au pays d'accueil, promouvant les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le pays d'accueil et valorisant l'image du Vietnam et de ses habitants auprès des amis internationaux.

Des points lumineux

Actuellement, les hommes d’affaires vietnamiens sont présents dans la plupart des pays et territoires du monde et exercent une influence croissante non seulement sur la diaspora mais aussi sur l’administration locale. Ils constituent la force la plus active pour introduire les produits vietnamiens sur de nombreux marchés à travers le monde, en particulier les produits clé du Vietnam tels que les vêtements, les chaussures, les produits agricoles, les produits alimentaires, les produits artisanaux...

Photo : VNA/CVN

Selon des récentes statistiques, les Vietnamiens d'outre-mer de 35 pays et territoires ont investi dans 385 projets d'investissement direct étranger (IDE) dans 42 des 63 villes et provinces avec un capital total de 1,72 milliard d’USD. Les investissements et les activités commerciales des Vietnamiens à l'étranger ont contribué à promouvoir le développement socio-économique, à créer des emplois et à augmenter les recettes fiscales de l'État.

En outre, le montant des devises étrangères transférées au Vietnam entre 1993 et 2022 a atteint plus de 190 milliards d’USD. Le Vietnam fait partie du top 10 des pays recevant le plus de fonds de sa diaspora, et ce depuis de nombreuses années.

Selon la filiale de la Banque d'État du Vietnam (BEV) dans la mégapole du Sud, au premier trimestre de 2024, le montant des devises étrangères transférés dans la ville a atteint plus de 2,86 milliards d’USD, soit une augmentation de 35,4% par rapport à la même période de 2023, soit le taux de croissance le plus élevé de ces trois dernières années.

Photo : VNA/CVN

"L'exploitation et l'utilisation efficaces de cette ressource de devises étrangères sont importantes non seulement pour le développement socio-économique, mais ont également un impact positif sur la gestion de la politique monétaire au Vietnam", a déclaré Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la BEV à Hô Chi Minh-Ville.

À côté de ses contributions en termes de ressources économiques, la communauté vietnamienne à l'étranger s'associe activement pour "écologiser" Truong Sa. De 2012 à 2023, la communauté vietnamienne à l'étranger a apporté près de 28 milliards de dôngs aux soldats et habitants des plates-formes DK1. Les Vietnamiens d'outre-mer ont également apporté depuis de nombreuses années des contributions spirituelles substantielles au travail de propagande et de protection de la souveraineté nationale sur la mer et les îles.

Photo : VNA/CVN

De 2012 à 2024, 11 visites à Truong Sa et des plateformes DKI ont été organisées en faveur des délégations de Viêt kiêu. Après ces voyages, les Vietnamiens d'outre-mer sont devenus la force principale organisant de nombreux événements sous diverses formes pour soutenir Truong Sa, comme la création du "Fonds pour la souveraineté vietnamienne sur la mer et les îles" en République de Corée en 2015, le Club Truong Sa en Allemagne (2017), le Club Hoàng Sa-Truong Sa en Pologne (2019) et en République tchèque (2022), le Comité de liaison vietnamien en Europe "pour la mer et les îles du Vietnam", le Club des amoureux de la mer et des îles du Vietnam en France (mars 2023).

Photo : VNA/CVN

L'Association des Vietnamiens d'Udon Thani (Thaïlande) a été reconnue comme membre du Club "Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien-aimé" relevant du Fonds de bourses Vu A Dinh (mars 2023). Le Fonds "le voyage du cœur" soutient l’encouragement des études et des soins de santé pour les soldats en service en mer et leurs proches. Dans le cadre du programme "Soutenir Truong Sa à Singapour", les Vietnamiens d'outre-mer ont organisé de nombreux séminaires et forums sur la Mer Orientale.

Connexion et attrait des ressources des Vietnamiens d’outre-mer

La résolution 36-NQ/TW relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger a affirmé : "Le travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger relève de la responsabilité de l'ensemble du système politique et de tout le peuple".

Photo : VNA/CVN

En novembre 2023, le Premier ministre a signé la Décision N°1334/QD-TTg approuvant le projet "Promouvoir les ressources des Vietnamiens à l'étranger pour servir le développement national dans la nouvelle situation".

Le projet vise à mobiliser les ressources de la diaspora pour participer au développement national pendant la période de promotion de l'industrialisation et de la modernisation du Vietnam, associée à son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le projet définit clairement les tâches des ministères, des branches et des localités dans la promotion des ressources des Viêt kiêu. Il faut réviser et compléter des réglementations juridiques visant à garantir que les Vietnamiens vivant à l'étranger bénéficient d'un environnement juridique équivalent à celui des Vietnamiens vivant dans le pays lorsqu'ils mènent des activités d'investissement, sans oublier la création d’un cadre et de mécanisme durables pour les encourager à participer au développement du pays dans tous les domaines.

Sur le long terme, le projet contribuera à consolider le réseau des Vietnamiens d'outre-mer dans le monde, en assurant le développement des ressources vietnamiennes d'outre-mer qui pourront être valorisées avec des tâches spécifiques.

Il est nécessaire de promouvoir la mise en œuvre de mesures visant à soutenir le développement communautaire et l'intégration dans le pays d'accueil, notamment dans les zones difficiles ; de créer et de consolider le réseau d'organisations et d'associations vietnamiennes à l'étranger ; promouvoir les facteurs positifs et influents dans la communauté et dans les relations entre le Vietnam et le pays d'accueil.

En outre, il faut renforcer les activités visant à encourager les jeunes Vietnamiens d'outre-mer à améliorer les connaissances sur leurs racines, leurs traditions historiques et culturelles, renforçant ainsi l'attachement et la fierté envers leur pays d’origine ainsi que leur volonté de contribuer à son édification.

Des projets visant les Vietnamiens à l'étranger continuent d'être élaborés et mis en œuvre, notamment le projet de base de données sur les Vietnamiens à l'étranger et le projet "Mobiliser les Vietnamiens à l’étranger pour participer à la présentation, à la consommation des produits vietnamiens et au développement de canaux de distribution à l’étranger pour la période 2020-2024", le projet "Journée en l'honneur de la langue vietnamienne dans la communauté vietnamienne à l'étranger pour la période 2023 - 2030" ; l'organisation de cours de formation et d'enrichissement des connaissances des cadres travaillant dans les domaines de la mobilisation communautaire et de l'attraction des ressources vietnamiennes à l'étranger.

