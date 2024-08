La diaspora vietnamienne constitue une partie intégrante du peuple vietnamien

En considérant la communauté des Vietnamiens résidant à l'étranger comme la partie indissociable du Vietnam, le Parti et l'État vietnamiens ont adopté les politiques ouvertes et pris les mesures concrètes afin de créer les conditions de plus en plus favorables en leur faveur.

Ces politiques permettent ainsi à nos compatriotes de revenir au pays pour visiter leur famille, et participer aux activités d’investissement, commerciales, de coopération scientifiques, technologiques, culturelles et artistiques.

Or, certaines forces hostiles ont cherché à dénaturer la vérité et à calomnier le Vietnam à ce sujet au service de leurs propres desseins et visées politiques. Sur les réseaux sociaux, les rengaines sont connues : "L’État n’aide en rien, cherche seulement à exploiter les talents et les ressources matérielles des Vietnamiens d’outre-mer"; "la création d’associations et de syndicats au sein de la communauté des Vietnamiens de l’étranger est une manière qui montrer que le Parti communiste du Vietnam ambitionne de l’orienter politiquement", et "la promulgation de ces nouvelles politiques vis-à-vis de la diaspora vietnamienne ne fait que jouer un tour et endormir les gens".

Des résolutions relatives au travail vis-à-vis des Viêt kiêu

Force est de constater que le Parti et l’État vietnamiens accordent toujours une attention particulière à la communauté vietnamienne de l’étranger au fil des années de lutte pour l’indépendance, d’édification et de développement nationaux, en particulier, durant la période de rénovation, d’industrialisation, de modernisation et d’intégration internationale. La considérant comme une partie indissociable, une ressource de la communauté des ethnies du Vietnam, l’État crée toute condition favorable aux compatriotes vietnamiens, en leur apportant tout son concours, afin de leur permettre de s’établir, de s’intégrer dans la société des pays de résidence et d’entretenir des rapports étroits avec la patrie.

Ces politiques ont été soulignées par le Politburo dans la résolution N°08 du 29 novembre 1993 du Politburo, et la résolution Nº36 du 26 mars 2004 du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger, et de la directive N°45 du 19 mai 2015 du Politburo sur la poursuite de l’accélération de la résolution Nº36 du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger dans la nouvelle situation.

Le 10 novembre 2023, le Premier ministre a promulgué la décision N°1334 portant approbation du projet de promotion des ressources des Vietnamiens résidant à l’étranger au service du développement national dans la nouvelle situation. De nombreux documents juridiques ont été publiés par l’Assemblée nationale et le gouvernement dans la plupart des domaines liés à la communauté vietnamienne de l’étranger tels que la nationalité, les affaires civiles, le logement, l’immobilier, la résidence et l’investissement.

L’État, par le biais de ses activités diplomatiques actives, entreprend des démarches nécessaires auprès des autorités des pays d’accueil pour que ceux-ci créent des conditions de vie et de travail favorables aux ressortissants vietnamiens, engage des négociations et conclut des accords nécessaires avec différents pays dont les accords consulaires et judiciaires afin de protéger leurs intérêts légitimes.

Les activités à leur égard sont organisées tous les ans par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, dont le programme "Printemps au pays natal", le pèlerinage vers les temples des rois Hùng, la colonie de vacances d’été, des voyages au district insulaire de Truong Sa. Le 8 septembre de chaque année est choisi comme la Journée annuelle de valorisation de la langue vietnamienne à l’étranger.

Actuellement, ont été recensés, dans plus de 130 pays et territoires, environ 6 millions de ressortissants vietnamiens, dont plus de 80% vivent dans les pays industrialisés. Les compatriotes vietnamiens mènent pour la plupart une vie stable, se sont pleinement intégrés à la société de leurs pays de résidence et y occupent de différents postes dans le domaine économique, politique et social.

Bien que vivant éloignés de la patrie, ils ne cessent de cultiver, de valoriser le patriotisme et la fierté nationale, de préserver les traditions culturelles vietnamiennes, d’avoir le regard tourné vers leurs origines et d’entretenir des rapports étroits avec leur famille et la mère patrie. Ils ont investi dans 42 des 63 villes et provinces du pays jusqu’en novembre 2023 avec 421 projets d’un fonds enregistré total de 1,72 milliards de dollars. Leurs transferts de fonds à destination du Vietnam ont atteint environ 230 milliards de dollars au cours de la période 1993-2023.

Les Vietnamiens résidant à l’étranger éprouvent un plus grand patriotisme et une plus grande fierté nationale d’autant plus que le Vietnam a enregistré des réalisations importantes dans l’oeuvre de rénovation, de développement économique, culturelle, social, de stabilisation socio-politique, et que sa position ne cesse de se renforcer sur l’arène internationale. "En toute humilité, nous sommes fondés à affirmer que jamais notre pays n’a eu un potentiel, une position et un prestige international aussi élevés qu’aujourd’hui".

