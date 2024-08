Pour une communauté des Vietnamiens d’outre-mer puissante et solidaire

Le Comité d'État pour les Vietnamiens d’outre-mer (SCOV), relevant du ministère des Affaires étrangères, a organisé dans la soirée du 21 août à Hanoï un dîner de gala pour saluer la 4 e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024.

Saluant la présence des quelque 400 Vietnamiens d'outre-mer de plus de 40 pays et territoires à Hanoï pour assister aux événements susmentionnés, le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a déclaré qu'il s'agissait d’un rendez-vous des Vietnamiens des quatre coins du monde, et d’un forum leur permettant d’avancer des initiatives pour développer le Vietnam, construire une communauté vietnamienne d'outre-mer puissante et solidaire.

Constatant le développement continu de la communauté vietnamienne à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères a partagé que lors de ses voyages d'affaires à l'étranger, il était très fier car les gouvernements des pays d’accueil appréciaient tous les contributions des Viêt kiêu aux sociétés locales.

Félicitant les Vietnamiens d’outre-mer pour leurs succès et leurs nombreuses contributions au Vietnam, Bùi Thanh Son a souligné que le Parti et l'État prêtaient toujours attention à la communauté vietnamienne à l'étranger. Toutes les lignes directrices et politiques sont lancées dans l’esprit de considérer les Viêt kiêu comme une "partie inséparable" de la communauté des ethnies du Vietnam, a-t-il affirmé.

Au cours des 20 dernières années, depuis la publication de la Résolution N° 36 du Politburo sur le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger, de nombreux programmes et activités significatifs ont été organisés par le ministère des Affaires étrangères, tels que le "Printemps au pays natal", la participation de Viêt kiêu à la commémoration des rois fondateurs Hùng, leurs visites au district insulaire de Truong Sa (Spratly) et des plateformes DK1, la colonie de vacances des jeunes Viêt kiêu au Vietnam..., a-t-il rappelé.

Ces activités ont ramené de nombreuses générations de Vietnamiens d’outre-mer de retourner au Vietnam, contribuant à développer leurs sentiments pour leur pays d’origine, a-t-il estimé.

Il a émis son espoir que les Viêt kiêu continueraient à promouvoir la solidarité et s’intégrer activement à la société du pays d’accueil pour contribuer au développement local, tout en préservant la culture vietnamienne et apportant des contributions au développement et à la défense du Vietnam.

Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer continuera à se tenir aux côtés des quelque 6 millions de Viêt kiêu à l'étranger, a souligné le ministre Bùi Thanh Son.

Lors de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, et la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, présidente du SCOV, ont assisté à la signature de dix mémorandums d'accord et accords de coopération dans le cadre de la 4e conférence mondiale des Vietnamiens d'outre-mer et du Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024.

