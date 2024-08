Préserver les bonnes coutumes culturelles des Vietnamiens à Hong Kong (Chine)

Lors des jours fériés tels que le Nouvel An lunaire, le jour de la Pleine Lune ou le premier jour du mois lunaire, en particulier le jour de la Pleine Lune du septième mois (Fête Vu Lan-une fête bouddhiste importante, connue comme le jour du pardon des morts, ou jour de la piété filiale envers les parents et les ancêtres), les Vietnamiens à Hong Kong se rendent souvent dans des pagodes pour prier Bouddha.

>> La fête Vu Lan répand l'esprit de gratitude

>> La fête Vu Lan en R. de Corée contribue à promouvoir la culture vietnamienne

>> La communauté vietnamienne du Laos organise la fête Vu Lan

Photo : VNA/CVN

Cette année, à l'occasion de la fête Vu Lan, des Vietnamiennes ont visité la pagode sino-vietnamienne "Phap Xuât Duy Giac", fondée par une religieuse vietnamienne il y a plus de 60 ans dans l'île de Hong Kong. La pagode est située sur la montagne, elle est donc extrêmement paisible, procurant aux visiteurs une sensation très relaxante et agréable.

Selon Trân Thi Phuong, gestionnaire de la pagode, à Hong Kong comme au Vietnam, le jour de la Pleine Lune du septième mois est une fête importante, les gens vont à la pagode pour prier Bouddha.

Hoàng My An, une Vietnamienne vivant à Hong Kong, a dit qu’au jour de la Pleine Lune du septième mois lunaire, la communauté vietnamienne de Hong Kong organisait des cérémonies à la pagode pour prier pour la paix, pour sa famille et ses proches.

Lê Thi Hông Viêt, une Vietnamienne vivant à Hong Kong, a partagé qu'elle se rendait souvent à la pagode pour offrir des prières à cette occasion selon les coutumes vietnamiennes, avec le désir de prier pour la santé et la paix de sa famille.

En plus d'aller aux pagodes pendant la fête Vu Lan, de nombreux Vietnamiens de Hong Kong participent également à la cérémonie de libération de la vie pour prier pour eux-mêmes, leurs familles et leurs proches. C'est aussi l'occasion pour de nombreuses personnes de se consacrer à faire de bonnes actions, avec le désir de recevoir de la chance.

VNA/CVN