Introduction de produits vietnamiens sur le marché thaïlandais

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des hommes d'affaires d’origine vietnamienne en Thaïlande, ainsi que des représentants d'entreprises vietnamiennes.

Présent à cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, a salué les activités de l'association, affirmant que les activités de collaboration économique entre les entreprises de l'association ainsi qu'avec celles de Thaïlande et du Vietnam avaient contribué à promouvoir la coopération économique entre les deux pays.

Hô Van Lâm, président de la TVBA, a déclaré que les tâches clés fixées par son comité exécutif cette année étaient de continuer de promouvoir les échanges et la coopération commerciale entre les entreprises d’origine vietnamienne en Thaïlande et les entreprises au Vietnam, dans le but d'apporter davantage de produits vietnamiens sur le marché thaïlandais.

Cela est conforme au projet 1797 du Premier ministre sur la "Mobilisation des Vietnamiens à l’étranger pour qu'ils participent à l'introduction et à l’écoulement de produits vietnamiens et au développement de la distribution de produits vietnamiens à l'étranger, période 2020-2024".

Le Huu Phuc, conseiller au commerce de l’Office du Commerce du Vietnam en Thaïlande, a salué le rôle des entreprises d’origine vietnamienne pour apporter des produits vietnamiens aux consommateurs locaux.

À cette occasion, la TVBA a ouvert une salle d'exposition du ginseng vietnamien Ngoc Linh au Centre des expositions et des congrès du Vietnam à Udon Thani. Cet événement témoigne du rôle et des efforts de la TVBA dans la promotion du commerce avec les entreprises au Vietnam pour apporter des produits vietnamiens de haute qualité sur le marché thaïlandais, selon Hô Van Lâm.

VNA/CVN