Les Vietnamiens de l'oblast de Koursk (Russie) toujours en toute sécurité

Dans le contexte de la situation conflictuelle qui se déroule de manière complexe dans la zone frontalière entre la Russie et l'Ukraine, une centaine d'ouvriers vietnamiens d’une usine de confection à proximité de la zone de conflit dans l'oblast de Koursk, travaillent toujours activement pour assurer la livraison à temps des produits aux clients.

Cette usine se situe dans le village de Gorodnoe, ville de Jeleznogorsk, à environ 120 km du centre de l'oblast de Koursk et à environ 140 km de la zone de conflit. La route menant à l'usine où le plus grand nombre de Vietnamiens travaillent et vivent dans cet oblast, est aussi paisible que n'importe quelle autre campagne de Russie.

Il n’y avait pratiquement aucun signe de conflit à proximité, même si des camions militaires circulaient occasionnellement le long de la route principale.

Nông Minh Duc, originaire de la province de Cao Bang (Nord), travaille dans l'usine de confection depuis deux ans. Il a déclaré que le travail se poursuivait normalement. Selon lui, les Vietnamiens travaillent toujours dur ici et presque rien ne s'est passé depuis l'annonce de la guerre. Même ce mois-ci, le salaire a encore augmenté.

Ngô Thi Thuy Quynh, originaire de la province de Soc Trang (Sud), qui travaille depuis plus d'un an, a également déclaré qu'au début, lorsqu'elle a entendu parler du conflit, elle était un peu inquiète, mais tout est toujours normal, comme d'habitude.

Pour sa part, Dang Xuân Dang, de Tiên Giang, a déclaré que les membres de sa famille l'appelaient également lorsqu'ils lisaient des informations sur la guerre sur les réseaux sociaux, mais il a également annoncé que les membres de sa famille peuvent être rassurés car son usine n'a pas beaucoup d'impact.

Selon Nguyên Thanh Bao, gestionnaire de l'usine, la situation de l’usine était toujours stable et en croissance avec environ 100 travailleurs, et l’usine n'est pas affectée négativement.

On sait que le département des affaires communautaires de l'ambassade du Vietnam en Russie contacte régulièrement et quotidiennement les représentants de la communauté vietnamienne de l'oblast de Koursk pour faire le point sur la situation.

