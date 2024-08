La Fête nationale du Vietnam célébrée en Suisse

Après la cérémonie de salut au drapeau national, les participants ont observé une minute de silence en mémoire de l'ancien secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, un dirigeant particulièrement remarquable du Parti communiste du Vietnam (PCV), du pays et du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam en Suisse, Phùng Thê Long, a mis en relief la signification de la grande victoire de la Révolution d'Août 1945, dirigée par le PCV et le Président Hô Chi Minh, et de la Déclaration d'indépendance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui République socialiste du Vietnam) proclamée par le Président Hô Chi Minh le 2 septembre.

Ensuite, l'ambassadeur a informé les participants de la situation socioéconomique du Vietnam depuis le début de l'année, soulignant trois percées stratégiques menées par le gouvernement en termes d'institution, d'infrastructures et de développement des ressources humaines.

De plus, le diplomate a souligné les potentialités de coopération entre le Vietnam et la Suisse avant d'apprécier les efforts et contributions de la communauté vietnamienne en Suisse visant à consolider la solidarité, à préserver et à promouvoir la culture vietnamienne.

À cette occasion, les participants ont profité un programme artistique inoubliable au Théâtre Yehudi Menudin Forum, avec des chansons louant le pays et l'homme du Vietnam et le patriotisme.

VNA/CVN