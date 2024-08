Les Vietnamiens d’outre-mer s’unissent pour réaliser l'aspiration de développement du pays

La 4 e conférence des Vietnamiens d'outre-mer et le Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024, placés sous le thème “Les Vietnamiens d'outre-mer se donnent la main pour réaliser l'aspiration de développement du pays”, ont lieu du 21 au 24 août à Hanoï. La vice-ministre des Affaires étrangères (AE), Lê Thi Thu Hang, également présidente du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, a donné des détails des événements.

L'agenda de ces événements est élaboré en détail, avec un accent mis sur la création d'un espace permettant aux Vietnamiens d'outre-mer de s'exprimer, d'exprimer leurs opinions et de faire des visites dans le pays, a dit la vice-ministre Lê Thi Thu Hang lors de l'entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Environ 500 personnes participent à ces événements, a-t-elle ajouté. Il s'agit d'un nombre impressionnant, dépassant les attentes et démontrant le profond intérêt et la responsabilité des Vietnamiens d'outre-mer pour ces événements, a-t-elle précisé, ajoutant que cette participation enthousiaste montre non seulement l'importance de ces événements pour la communauté vietnamienne à l'étranger, mais affirme également le rôle des Vietnamiens d'outre-mer dans le développement durable du pays.

La conférence et le forum visent à continuer à promouvoir la mise en œuvre des décisions du XIIIe Congrès national du Parti communiste, la Résolution Nº36, la Directive Nº45 et la Conclusion Nº12 du Politburo sur le travail des Vietnamiens à l'étranger.

La conférence et le forum ont pour objectif d’évaluer les résultats de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution Nº36 du Politburo relative au travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.

C'est également une bonne occasion pour les Vietnamiens d'outre-mer, en particulier les intellectuels et hommes d'affaires vietnamiens à l’étranger, de contribuer aux idées et aux plans pour la construction et le développement du pays dans la conjoncture actuelle.

La conférence comprendra quatre sessions thématiques comme le développement de la haute technologie du Vietnam ; la valorisation du rôle des entreprises et entrepreneurs vietnamiens à l’étranger ; la grande union nationale ; la préservation et la promotion de la culture et de la langue vietnamiennes.

Pour la première fois, les intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024 se réunissent lors d'une conférence attirant les contributions des intellectuels et experts vietnamiens d'outre-mer au développement du pays.

Le forum crée un espace ouvert permettant aux experts et intellectuels étrangers de discuter des tendances de développement dans le monde et dans la région ; de proposer des solutions pour le développement vert et durable du pays, a souligné Lê Thi Thu Hang.

Elle a espéré que les Vietnamiens d’outre-mer participeraient de plus en plus activement aux projets de développement national, créant ainsi une communauté vietnamienne à l’étranger de plus en plus unie, engagée et contribuant davantage à la Patrie.

Les résultats de la Conférence et du Forum seront concrétisés par des actions, des programmes et des projets de coopération entre les Vietnamiens dans et hors du pays, contribuant ainsi à réaliser l'aspiration de développement du pays et à rendre le Vietnam plus fort dans la nouvelle période, a conclu la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.

La conférence des Vietnamiens d'outre-mer a déjà été organisée trois fois en 2009, 2012 et 2016 avec la participation de Viêt kiêu et de nombreux dirigeants et représentants des Vietnamiens au pays. C'est un espace d'échanges approfondis entre les Vietnamiens d'outre-mer et les Vietnamiens du pays sur les questions stratégiques liées à la construction et au développement du pays et sur les activités de la communauté vietnamienne à l'étranger.

