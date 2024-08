La communauté vietnamienne du Laos organise la fête Vu Lan

La fête Vu Lan s'est tenue dimanche 18 août à la pagode Phât Tich à Vientiane, en présence de représentants de l'ambassade du Vietnam, d'associations de Vietnamiens au Laos et d'un grand nombre de bonzes, bonzesses et de fidèles bouddhistes vietnamiens et lao.