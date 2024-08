Concours "J'aime le vietnamien" organisé au Laos

>> Préserver le vietnamien, c’est préserver nos racines

Photo : VNA/CVN

L'événement a été organisé par le consulat général du Vietnam à Savannakhet en collaboration avec l'Association des Vietnamiens à Savannakhet, dans le but d'améliorer les connaissances et la maîtrise de la langue vietnamienne des élèves.

S'exprimant lors de l'événement, la consule générale du Vietnam à Savannakhet, Dang Thi Hai Tâm, a souligné l'importance des langues dans le développement socio-culturel, affirmant qu'elles constituent un outil clé de communication et d'apprentissage.

La diplomate a souligné la nécessité pour les ressortissants vietnamiens et lao d'apprendre la langue de l'autre et a exprimé son espoir que ce concours inspirerait les étudiants à poursuivre leurs études de vietnamien.

En apprenant le vietnamien, les élèves peuvent acquérir une connaissance plus approfondie de la culture, de l'histoire et des traditions du Vietnam, tout en s'ouvrant des opportunités éducatives et professionnelles au Vietnam. À long terme, ces élèves pourraient contribuer à resserrer des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

Le concours a attiré 30 participants en compétition dans plusieurs épreuves, notamment des quiz et des présentations orales.

VNA/CVN