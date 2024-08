Les citoyens vietnamiens appelés à ne pas se rendre au Liban, en Iran et en Israël

Par procuration du vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc, chef du Comité directeur pour la protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères, le Département consulaire, en tant qu'agence permanente du comité, a présidé le 13 août à Hanoï une réunion avec les chefs des agences de représentation vietnamienne en Israël, en Iran et en Égypte chargé du Liban et les unités fonctionnelles du ministère des Affaires étrangères pour discuter des mesures visant à protéger les citoyens vietnamiens, face à l'escalade des tensions dans la région du Moyen-Orient.

Les représentants des agences de représentation vietnamienne ont actualisé les développements, évalué et prévu l'évolution de la situation régionale dans un avenir proche.

Concernant la situation des citoyens vietnamiens, elle ont déclaré qu'elles se coordonnaient régulièrement avec les autorités locales pour mettre à jour les avertissements des citoyens et qu'elles travaillaient en étroite collaboration avec les associations/groupes vietnamiens pour bien saisir les informations afin de préparer des plans de protection des citoyens en cas d’urgence.

Le ministère des Affaires étrangères continue d'avertir les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban, en Iran et en Israël pour ce moment ; de se conformer aux réglementations et instructions sur les mesures de sécurité et de sûreté de l’autorité locale ; de suivre régulièrement les informations d'avertissement du ministère des Affaires étrangères (département consulaire ou ambassades vietnamiennes en Égypte, en Iran, en Israël et dans les pays voisins) pour réagir rapidement.

Numéros de téléphone de la hotline de protection des citoyens :

- Ambassade du Vietnam en Israël : +972 50 818 6116

- Ambassade du Vietnam en Iran : + 98 21 224 11670

- Ambassade du Vietnam en Égypte (chargée du Liban) : +20 1026 1398 69

- Hotline de protection des citoyens du Département consulaire, ministère des Affaires étrangères : +84 981 84 84 84. Email : baohocongdan@gmail.com.

