Les jeunes Vietnamiens d’outre-mer se tournent vers leur pays d’origine

Sous le thème “Le pays est plein de joie”, le Camp d’été du Vietnam 2024 a permis à 120 jeunes Viêt kiêu , venus de 29 pays et territoires, de vivre des expériences qui les ont aidés à se sentir plus proches de leur pays d’origine.

Organisé annuellement par le Comité d’État chargé des affaires des Vietnamiens d’outre-mer, relevant du ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec d’autres ministères et organismes, le Camp d’été du Vietnam offre aux jeunes de la diaspora du monde entier l’opportunité de revenir dans leur pays d’origine, de découvrir leurs racines, de se connecter à leur Patrie et de renforcer les liens de solidarité.

Cette année, le camp vise également à commémorer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, et le 70e anniversaire de la libération de la capitale Hanoï, en préparation des célébrations de 2025 pour le 80e anniversaire de la fondation de la République socialiste du Vietnam, ainsi que le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays.

Selon Nguyên Khuê An, 16 ans, les 120 campeurs ont vécu des moments merveilleux ensemble et un été inoubliable.

Partageant ses préoccupations concernant la langue et la culture, cette Vietnamienne résidant en Angleterre a déclaré qu’elle avait participé à de nombreux programmes d’échanges culturels avec différents pays, apprenant de nouvelles langues. “Cependant, rien n’est plus merveilleux que d’être connectée avec des amis du monde entier tout en partageant la même racine vietnamienne toujours évoquée par mes parents et grands-parents, et de pouvoir découvrir la culture unique et riche de mon pays”, a-t-elle dit.

Pour Khuê An, le Camp d’été du Vietnam 2024 est aussi l’occasion de visiter le pays natal de ses ancêtres, de renforcer ses compétences en vietnamien, et d’approfondir sa compréhension de l’histoire et de la culture vietnamiennes. De plus, elle a l’opportunité de s’y faire de nouveaux amis, de découvrir la diversité des paysages et de savourer la riche gastronomie de chaque ville.

“Je suis sûre que mes amis seront jaloux des merveilleuses expériences que j’ai pu vivre avec ce programme. Je m’efforcerai activement de faire connaître la culture vietnamienne à la communauté dans laquelle je vis”, a-t-elle partagé.

Cette jeune fille souhaite également qu’après le programme du Camp d’été du Vietnam, les jeunes de la diaspora puissent créer un “Réseau mondial de Camps d’été du Vietnam” afin de mener ensemble des activités communautaires orientées vers le pays, d’aider la communauté vietnamienne dans le monde, en particulier la jeune génération, et d’organiser de nombreuses activités d’échanges culturels ainsi que des retrouvailles d’été pour les années à venir.

Comme Khuê An, Trân Yên Vy, une Vietnamienne résidant en Roumanie, a expliqué que c’était la cinquième fois qu’elle retournait au pays. À chaque retour, Yên Vy remarque les changements du pays, mais pour elle, le Vietnam conserve toujours ses belles caractéristiques familières et paisibles. “Notre pays est tellement beau !”, a déclaré Yên Vy avec fierté.

Yên Vy a ajouté que sa famille préserve et maintient toujours les belles traditions culturelles vietnamiennes lors des fêtes traditionnelles et du Nouvel An lunaire.

Grâce au Camp d’été du Vietnam, elle a l’opportunité d’interagir et de se faire de nouveaux amis parmi les Vietnamiens d’outre-mer et locaux, d’apprendre le vietnamien, de goûter aux délicieux plats et de visiter les sites historiques, culturels et immatériels du Vietnam.

“C’est aussi l’occasion pour moi de mieux comprendre l’histoire glorieuse de notre peuple et d’exprimer ma gratitude envers les héros et martyrs de la génération précédente qui ont sacrifié leur vie pour notre pays d’aujourd’hui”, a estimé Yên Vy, émue.

Selon Nguyên Manh Dông, vice-président du Comité d’État chargé des affaires des Vietnamiens d’outre-mer, près de 3.000 délégués ont participé au Camp d’été du Vietnam au fil des années. Cet événement a inspiré l’amour de la Patrie et la fierté nationale chez les jeunes Vietnamiens d’outre-mer. Beaucoup d’entre eux participent aujourd’hui activement à des activités communautaires.

“Chaque année, le comité d’organisation s’efforce d’introduire de nouvelles activités pour rendre le programme encore plus attrayant”, a souligné Nguyên Manh Dông.

Cette année, pour la première fois, la cérémonie d’ouverture a eu lieu au pied du mât du drapeau de Hanoï, dans l’enceinte du Musée de l’histoire militaire vietnamienne, un site historique important. Le drapeau est un symbole sacré représentant la volonté d’indépendance et d’autonomie inébranlable de la nation vietnamienne, permettant ainsi de cultiver le patriotisme et la fierté nationale chez les jeunes Vietnamiens d’outre-mer.

Le Camp d’été du Vietnam 2024 s’est déroulé du 16 au 31 juillet dans plusieurs localités des trois régions Nord, Centre et Sud : Hanoï, Phu Tho, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri, Thua Thiên Huê, Quy Nhon, Khanh Hoà, Ninh Thuân, Binh Thuân et Hô Chi Minh-Ville.

Le programme consistait en des activités enrichissantes et significatives telles que rendre hommage aux ancêtres et aux héros morts pour la Patrie ; des rencontres et des échanges entre les jeunes Vietnamiens d’outre-mer et ceux du pays ; explorer l’histoire, la culture et les traditions nationales ; visiter les sites naturels ainsi que les patrimoines matériels et immatériels du Vietnam.

Dans le cadre du Camp d’été du Vietnam 2024, l’information sur la souveraineté des îles et la mer du pays a été renforcée. Les participants ont visité la Maison d’exposition de Hoàng Sa (Paracels) à Dà Nang, assisté à des conférences sur les îles et la mer du Vietnam, et échangé avec les élèves de l’Académie navale à Khanh Hoa.

“Notre plus grand souhait en organisant ce programme est de susciter la fierté envers l’histoire et les traditions du pays, et de permettre aux jeunes Viêt kiêu, une génération en plein essor à l’étranger, de se connecter entre eux et avec les jeunes du pays afin d’œuvrer ensemble pour un Vietnam puissant et influent dans la région et dans le monde”, a conclu le vice-président du Comité d’État chargé des affaires des Vietnamiens d’outre-mer, Nguyên Manh Dông.

Texte : Phuong Nga/CVN

Photo : VNA/CVN

Graphique : Phuong Nga/CVN