Clôture de la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a exhorté à la communauté des Vietnamiens à l’étranger de continuer à s’intégrer profondément à la société d'accueil sous tous ses aspects et devenir une ressource de plus en plus importante contribuant au développement du Vietnam.

>> Pour une communauté des Vietnamiens d’outre-mer puissante et solidaire

>> Les Vietnamiens à l'étranger s'unissent pour contribuer au développement national

>> Maximiser la force de la communauté vietnamienne à l’étranger

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la séance de clôture de la 4e Conférence mondiale des Vietnamiens à l'étranger et du Forum des intellectuels et experts vietnamiens à l'étranger 2024 qui se sont tenus le 22 août à Hanoï, la vice-ministre a affirmé que le travail lié aux Vietnamiens à l'étranger continuerait à être mis en œuvre de manière plus efficace pour répondre aux exigences de développement du pays dans la nouvelle situation, digne de la confiance et du souhait de la communauté de plus de 6 millions de Vietnamiens à l'étranger.

Le ministère des Affaires étrangères et d'autres ministères, départements, secteurs et localités continueront à déployer des efforts pour mettre en œuvre et concrétiser les vues et politiques du Parti et de l'État, ainsi que les opinions directrices des hauts dirigeants en la matière, a-t-elle indiqué.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a proposé aux Vietnamiens d'outre-mer de promouvoir leur tradition de solidarité, de respecter les lois, de s’intégrer activement et de contribuer au développement de leurs pays d'accueil ainsi que de préserver en même temps l'identité nationale et la langue vietnamienne, poursuivre leurs contributions au développement de leur pays d'origine.

Photo : VNA/CVN

Elle s’est déclaré convaincue que grâce à l’attention des dirigeants du Parti et de l'État, à la participation active et proactive de l'ensemble du système politique, aux efforts conjoints et à l'unanimité des populations dans le pays et des compatriotes à l'étranger, sur la base des réalisations obtenues ces dernières années, le travail lié aux Vietnamiens d’outre-mer connaîtrait de nouveaux progrès, pour une communauté des Vietnamiens à l'étranger unie et forts, contribuant à la mise en œuvre de l'aspiration de faire du Vietnam un pays de plus en plus prospère et heureux.

À cette occasion, le ministère des Affaires étrangères a décerné des satisfecits de son ministre et du président du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer aux individus et collectifs ayant des contributions remarquables au travail lié aux Vietnamiens à l’étranger.

VNA/CVN