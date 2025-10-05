Le typhon Matmo touche terre dans la province chinoise du Guangdong

Le typhon Matmo, la 21 e tempête nommée de la saison 2025 des typhons dans le Pacifique, a touché terre vers 14h50 dimanche après-midi 5 octobre le long de la côte est du district de Xuwen, dans la ville de Zhanjiang de la province du Guangdong (Sud de la Chine), selon les services météorologiques du Guangdong.

>> Le Nord se prépare à de fortes pluies et des vents violents à l’approche de Matmo

>> Le Vietnam met en place des mesures d’urgence face au typhon Matmo

Le typhon a touché terre avec une force de vent maximale près de son centre atteignant 42m/s et une pression centrale minimale de 965 hectopascals.

Xinhua/VNA/CVN