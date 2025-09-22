Le Portugal reconnaît l'État palestinien

"Aujourd'hui, l'État portugais reconnaît officiellement l'État de Palestine", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Paulo Rangel depuis la mission diplomatique portugaise aux Nations unies à New York, soulignant que son pays était convaincu qu'une solution à deux États était "la seule voie vers la paix". "Il est plus que temps de prendre les mesures nécessaires pour la paix", a affirmé M. Rangel, cité par l'agence de presse Lusa. Le ministre a ajouté que le Portugal plaidait pour un cessez-le-feu et l'ouverture des frontières à l'aide humanitaire. Cette annonce a été faite à la veille de la Conférence de haut niveau sur la solution à deux États organisée par la France et l'Arabie saoudite au siège de l'ONU. La décision du gouvernement portugais a reçu le soutien total du président Marcelo Rebelo de Sousa, qui a déclaré aux journalistes à New York avoir "suivi l'intégralité du processus". Il a souligné que le Portugal avait "toujours défendu ce principe à travers tous ses présidents et tous ses gouvernements". Le 20 septembre, l'Autorité nationale palestinienne a salué l'annonce par le Portugal de son intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine, qualifiant cette décision de "courageuse et conforme au droit international".

Xinhua/VNA/CVN