BAD : 82,5 millions de dollars pour la transition énergétique du Cambodge

>> La BAD soutient les Philippines dans la sécurité alimentaire
>> La BAD relève ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam à 6,7%
Ce programme vise à apporter un soutien global à la transition énergétique du pays en combinant réformes politiques et projets d'investissement dans les nouvelles technologies. Le premier sous-programme, approuvé en 2022, a introduit des mesures politiques clés qui ont orienté le secteur énergétique vers un développement plus efficace et plus renouvelable, a-t-elle indiqué. S'appuyant sur ces bases, le sous-programme 2 fait progresser les réformes réglementaires afin de renforcer le cadre d'efficacité énergétique et de clarifier les politiques afin d'attirer les investissements du secteur privé. Une étape clé du sous-programme est l'introduction de la première réglementation nationale établissant des normes minimales de performance énergétique pour les appareils électriques, à commencer par les climatiseurs, qui représentent la plus grande part de la consommation d'énergie du secteur résidentiel.
VNA/CVN