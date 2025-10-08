BAD : 82,5 millions de dollars pour la transition énergétique du Cambodge

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé la deuxième phase du Programme de développement du secteur de la transition énergétique (PDSEÉ) du Cambodge, pour un montant de 82,5 millions de dollars, selon son communiqué de presse du 7 octobre.

Ce programme vise à apporter un soutien global à la transition énergétique du pays en combinant réformes politiques et projets d'investissement dans les nouvelles technologies. Le premier sous-programme, approuvé en 2022, a introduit des mesures politiques clés qui ont orienté le secteur énergétique vers un développement plus efficace et plus renouvelable, a-t-elle indiqué. S'appuyant sur ces bases, le sous-programme 2 fait progresser les réformes réglementaires afin de renforcer le cadre d'efficacité énergétique et de clarifier les politiques afin d'attirer les investissements du secteur privé. Une étape clé du sous-programme est l'introduction de la première réglementation nationale établissant des normes minimales de performance énergétique pour les appareils électriques, à commencer par les climatiseurs, qui représentent la plus grande part de la consommation d'énergie du secteur résidentiel.

