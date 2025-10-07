Israël expulse 171 nouveaux militants de la flottille humanitaire à destination de Gaza

Selon ce communiqué, les personnes expulsées sont des ressortissants des États-Unis et de 18 pays européens, parmi lesquelles la militante écologiste suédoise Greta Thunberg. Elles ont été expulsées à bord de deux vols au départ de l'aéroport de Ramon, dans le Sud du pays, à destination de la Grèce et de la Slovaquie, précise le texte. La flottille, composée de dizaines de navires transportant plus de 470 bénévoles d'une quarantaine de pays, visait à dénoncer le blocus maritime imposé par l'Israël et à acheminer de la nourriture et des médicaments aux Palestiniens de Gaza. La plupart des bateaux ont été interceptés en Méditerranée par la Marine israélienne le 2 octobre au matin, le dernier navire ayant été arrêté le lendemain. Tous les passagers ont été transférés au port d'Ashdod, dans le Sud d'Israël, et 341 d'entre eux ont été expulsés à ce jour.

Xinhua/VNA/CVN