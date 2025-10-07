Népal : le bilan s'alourdit à 51 morts suite aux fortes pluies

Parmi les victimes, 38 ont été tuées dans des glissements de terrain, dix dans des inondations et trois par la foudre, a indiqué l'Autorité nationale de réduction et de gestion des risques de catastrophe dans un communiqué. Six personnes, dont cinq emportées par des inondations, sont toujours portées disparues, et 47 autres ont été blessées, précise le communiqué. Les agences de sécurité dirigées par l'armée népalaise ont secouru 1.337 personnes dans 15 districts, a indiqué l'armée. Les infrastructures du Népal, y compris les autoroutes et les centrales hydroélectriques, ont également été endommagées par les catastrophes provoquées par les pluies incessantes qui sont tombées depuis le 3 octobre au soir.

Xinhua/VNA/CVN