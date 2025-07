Le Portugal lutte contre plusieurs feux de forêt

Le Portugal fait face mardi 29 juillet à plusieurs incendies, notamment dans les régions nord et centre du pays, attisés par des conditions météorologiques défavorables, avec des températures élevées et des vents soutenus attendus au cours de la journée, selon la protection civile.

Plus de 1.700 pompiers étaient mobilisés mardi matin 29 juillet à travers le pays pour combattre une dizaine d'incendies majeurs, surtout dans le Nord et le Centre, selon l'Autorité nationale de la protection civile. Cinq pompiers ont été blessés dans un accident de la route en se rendant sur place. La situation la plus préoccupante se concentrait mardi matin 29 juillet dans la commune d'Arouca (Centre), mobilisant quelque 500 professionnels et 175 moyens terrestres. L'incendie de Ponte da Barca, dans le Nord du pays, qui avait mobilisé quatre avions espagnols lundi 28 juillet, continuait de progresser. "C'est un incendie difficile, en zone de montagne, qui se propage rapidement, avec beaucoup de vent", qui évolue près des zones d'habitation, a expliqué le maire de Ponte da Barca Augusto Marinho.

AFP/VNA/CVN