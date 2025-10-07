Madagascar : nomination du nouveau Premier ministre

Selon M. Rajoelina, le nouveau Premier ministre est capable de "établir l'ordre et la confiance du peuple". Le président lui a confié la mission de remédier aux dégâts récents, de relancer la reconstruction et de corriger les dysfonctionnements observés dans la gestion des affaires publiques. Le général Zafisambo, ancien directeur de cabinet militaire de la primature depuis 2021, devrait former son cabinet dans les prochains jours. Le président a souligné que les priorités du nouveau gouvernement porteraient sur l'amélioration des conditions de vie de la population et la mise en œuvre des grandes orientations nationales. "Nous allons changer de stratégie dans la gestion des affaires publiques", a-t-il déclaré, affirmant vouloir répondre aux aspirations du peuple. La priorité absolue reste le rétablissement rapide de l'électricité et de l'eau, souligne M. Rajoelina, qui a annoncé, aux côtés du chef du gouvernement, l'élaboration d'un plan d'action sur six mois destiné à relever les principaux défis du pays.

Xinhua/VNA/CVN