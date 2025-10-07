Le Bélarus et Oman signent un accord d'exemption mutuelle de visa

Selon cet accord, les citoyens des deux pays titulaires d'un passeport national valable au moins six mois à compter de la date d'entrée ne seront plus tenus d'obtenir un visa pour entrer, sortir et transiter, si la durée de leur séjour continu sur le territoire de la partie d'accueil ne dépasse pas 30 jours à compter de la date d'entrée et si la durée totale du séjour au cours d'une année civile est inférieure à 90 jours, a rapporté l'agence de presse BelTA. Le 6 octobre, les deux parties ont signé un ensemble de documents de coopération, notamment une feuille de route pour le développement de la coopération bilatérale et un mémorandum de coopération sur la construction d'une usine de pâte à papier et de carton au Bélarus. Dans le domaine judiciaire, les cours suprêmes des deux pays ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à favoriser la coopération juridique et l'échange d'expertise. En outre, un protocole d'accord a été signé par les ministères des deux pays dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation afin de renforcer la coopération.

Xinhua/VNA/CVN